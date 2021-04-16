Обов'язок на справедливий суд: новий випуск "А що далі?" з Оксаною Сироїд та Галиною Чижик

Корупція в судах – це вічне змагання за те, хто дасть більше. Якщо таких гравців на ринку багато, ніхто із них не може почуватися абсолютно впевненим в результаті, вважає Галина Чижик.

Завжди може знайтися хтось, хто заплатить більше. Коли у нас будуть одні правила для всіх, це може стати фактором стримування і для землевласників, і для олігархів.

Про уроки та невдачі на шляху до очищення судової системи від недоброчесних суддів. Де взяти чесних та вмотивованих людей на державній службі, щоб очистити систему? Про закони, які корумпують суддів, і роль Парламенту у забезпеченні чесних правил гри. Чому громадські активісти не спішать у владу? Та, хто із ким має сідати за стіл перемовин? – у новому випуску "А що далі?" Оксана Сироїд спілкувалася з експерткою із судової реформи "Центру протидії корупції" Галиною Чижик.

Як зазначає ведуча програми Оксана Сироїд, процеси, які корумпували суддів почалися в 90-х роках. Це були процеси олігархізації, коли почалася приватизація і формування монополій, в яких суди мали вирішальний голос. І сьогодні, в законодавство і далі продовжують закладатися норми, які створюють колізії і корумпують суддів. Тобто існує умисел парламентарів, які представляють монополістів, створити конфлікт. Тому, як вважає Оксана Сироїд, потрібно визначитися, де курка, а де яйце, і проти чого варто насправді спрямувати зусилля.

На думку Галини Чижик, доки в державних органах не будуть сидіти люди, які мають інтерес справді очистити судову систему, доти система не очиститься. Для цього громадським активістам потрібно сідати за стіл перемовин, йти та брати владу в свої руки.

Галина Чижик, 28 років. Останні 5 років просуває ефективну судову реформу задля утвердження справедливого судочинства в Україні. Авторка та ведуча першого українського подкасту про судову систему Судкаст; у 2018-2019 роках була авторкою та ведучою програми "Честь і НеЧесть", яка виходила в ефірі 24 каналу. З 2016 по 2020 роки входила до складу Громадської ради доброчесності, незалежного громадського органу з оцінювання суддів і кандидатів на суддівські посади на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики; з 2016 по 2018 роки координувала роботу ради. У 2020 році увійшла до рейтингу ТОП-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу Фокус та отримала нагороду Top 30 Under 30 від Київпост.

Нагадаємо, "А що далі?" – новий соціальний медіапроєкт віце-президентки Київської школи економіки і співголови Львівського безпекового форуму Оксани Сироїд, який має боротися з наративами російської пропаганди в Україні про начебто неспроможність українців будувати успішну державу. Програми виходитимуть щочетверга на YouTube-каналі проєкту.

Партнери проєкту:

Львівський Безпековий Форум

Київська Школа Економіки

Інститут Просвіти

Проект реалізовується за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні.