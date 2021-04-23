В Очакові зловмисник намагався вбити військового, його розшукують: фото

Вранці 23 квітня в Очакові, що на Миколаївщині, сталась стрілянина. У дворі будинку невідомий вистрелив у чоловіка та утік. Потерпілим виявився військослужбовець, його госпіталізували.

Інцидент стався у дворі будинку на вулиці Бузковій. Потерпілим виявився 23-річний військовий, який якраз йшов на роботу.

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Військовослужбовцю поцілили в голову

Куля зловмисника потрапила йому в голову. Пораненого чоловіка екстрено госпіталізували.

Поліція проводить спеціальну операцію, аби розшукати та затримати стрільця. Кримінальне провадження відкрили за статтею "Замах на умисне вбивство".

Правоохоронці просять звернути увагу на фото. Якщо вам відома інформація про місцеперебування цього чоловіка, або будь-які інші корисні для слідства відомості, то прохання повідомити до відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління за адресою: Очаків, вулиця Олексія Зінченка, 90. Також можна звертатись за телефонами:

Людей просять про інформацію про цього чоловіка / Фото Нацполіції

У Києві чоловік почав стріляти по автодорожниках

Зазначимо, що 21 квітня у Києві відкрили вогонь по працівниках "Київавтодору". Невідомий спочатку сварився з робітниками, а потім розпочав стрілянину. Задля затримання зловмисника ввели план перехоплення "Сирена". Вже через кілька годин стрільця затримали.