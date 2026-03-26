Одесскую область массированно атаковали беспилотники: есть перебои с электроснабжением

В ночь на четверг, 26 марта, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Под массированным ударом вражеских БпЛА оказалась Одесская область.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГСЧС.

Читайте также В небе над Украиной снова летают "Шахеды": в каких областях сейчас тревога

Какие последствия ударов по Одесской области?

В результате атаки БпЛА в Одесской области повреждения получила портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. К сожалению, один человек пострадал.

На местах ударов также возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. По словам ГСЧС, их подразделения одновременно работали на нескольких локациях: работу дополнительно усложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением,

– добавил Олег Кипер.

По словам главы ОВА, сейчас критическая инфраструктура уже переведена на резервное питание, в регионе продолжаются восстановительные работы.

В результате атаки в Одесской области пострадала инфраструктура / Фото: Олег Кипер, ГСЧС

Важно! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Какие еще регионы были под ударом?