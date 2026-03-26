Одесскую область массированно атаковали беспилотники: есть перебои с электроснабжением
- В результате атаки в Одесской области повреждена портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура, один человек пострадал.
- В нескольких населенных пунктах области наблюдаются перебои с электроснабжением, продолжаются восстановительные работы.
В ночь на четверг, 26 марта, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Под массированным ударом вражеских БпЛА оказалась Одесская область.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГСЧС.
Какие последствия ударов по Одесской области?
В результате атаки БпЛА в Одесской области повреждения получила портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура. К сожалению, один человек пострадал.
На местах ударов также возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. По словам ГСЧС, их подразделения одновременно работали на нескольких локациях: работу дополнительно усложняли повторные сигналы воздушной тревоги.
Из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением,
– добавил Олег Кипер.
По словам главы ОВА, сейчас критическая инфраструктура уже переведена на резервное питание, в регионе продолжаются восстановительные работы.
В результате атаки в Одесской области пострадала инфраструктура / Фото: Олег Кипер, ГСЧС
Какие еще регионы были под ударом?
В ночь на 26 марта враг атаковал Украину с помощью 153 ударных БпЛА типа "Шахед", Гербера, Италмас и других. Силам ПВО удалось сбить или подавить 130 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
В Харькове попадание произошло в Слободском районе. По предварительной информации, есть один пострадавший. Это 65-летний мужчина, который получил взрывные травмы, медики оказывают ему необходимую помощь.
Взрывы раздавались также в Кривом Роге. В результате атаки "Шахедов" в городе поврежден объект инфраструктуры. Предварительно, никто не пострадал.