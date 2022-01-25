Гражданин России организовал бизнес на украинках: в Одесской области разоблачили сутенеров

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников из России и их подельников из Одесской области. Сутенеры торговали украинскими женщинами и продавали в сексуальное рабство.

По версии следствия бизнес с торговлей людьми существовал несколько лет. Женщин из Украины вербовали на высокооплачиваемую работу в Европе.

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Украинок продавали в сексуальное рабство

Злоумышленники хорошо скрывали свою деятельность. Число пострадавших от их рук женщин достигает нескольких десятков.

Сутенеры скрывали свою деятельность в Одесской области / Фото СБУ

Известно, что россиянин нашел подельников в Украине и в одной из стран Евросоюза. Именно туда перевозил пострадавших на "работу".

Нарушители закона установили и цену на женщин. Каждую оценивали от 3 до 4 тысяч евро.

Торговля людьми в Украине: куда обращаться В Украине торговля людьми незаконна. Речь идет о продаже людей в рабство, а также вербовке, перемещении, получении человека с целью эксплуатации с использованием обмана, мошенничества или шантажа. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Относительно этого вопроса можно обратиться на Национальную бесплатную горячую линию по вопросам противодействия торговле людьми и консультирования мигрантов по номеру 527 или 0-800-505-501. Больше контактов В Украине торговля людьми незаконна. Речь идет о продаже людей в рабство, а также вербовке, перемещении, получении человека с целью эксплуатации с использованием обмана, мошенничества или шантажа. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.Относительно этого вопроса можно обратиться на Национальную бесплатную горячую линию по вопросам противодействия торговле людьми и консультирования мигрантов по номеру 527 или 0-800-505-501. Больше контактов по ссылке

Как вербовали женщин

На крючок злоумышленников попадали в большинстве своем женщины, оказавшиеся в затруднительном материальном положении. Им предлагали высокооплачиваемую работу через Интернет.

"Работодатели" уверяли, что это легальная работа в Европе. Проводили собеседования онлайн, для большей подлинности и конспирации.

Женщинам обещали высокооплачиваемую легальную работу в Европе / Фото СБУ

Когда женщина соглашалась на условия труда, ей производили пакет документов для выезда за границу. Таким образом, она попадала в долги перед сутенерами.

Задержание в "Шегинях"

В пункте пропуска "Шегини" во Львовской области правоохранители разоблачили 2 женщин, которых незаконно пытались вывезти за границу. В то же время главный сутенер-россиянин находился на горнолыжном курорте на Закарпатье.

Двух женщин пытались вывезти в Европу через "Шегини" / Фото СБУ

Организатору торговли людьми сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Следователи устанавливают все обстоятельства схемы и причастных к ее реализации.

Места разврата в Одессе

В то же время одесские полицейские разоблачили бордель в областном центре. Места разврата действовали в съемных квартирах на улицах Бунина и Некрасова.

В Одессе разоблачили места разврата / Фото Нацполиции

В руки злоумышленников попадали женщины с проблемами с финансами. Их заставляли обслуживать клиентов за 2 тысячи гривен. От заработанной суммы получали половину.

Затягивали женщин и клиентов в бордель с помощью объявлений в Интернете. Во время обысков на местах обнаружили документы, технику, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Женщин вербовали через объявления в интернете / Фото Нацполиции

Правоохранители задержали 4 женщин в возрасте от 28 до 44 лет, которым инкриминируют сутенерство. Им должны избрать меру пресечения и грозит до 7 лет заключения.

В Одессе разоблачили группу лиц, что занималась сутенерством: смотрите видео