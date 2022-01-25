Громадянин Росії організував бізнес на жінках з України: в Одеській області викрили сутенерів

Співробітники СБУ викрили зловмисників з Росії та їхніх спільників з Одещини. Сутенери торгували українськими жінками й продавали у сексуальне рабство.

За версією слідства, бізнес із торгівлею людьми існував кілька років. Жінок з України вербували на високооплачувану роботу в Європі.

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Українок продавали в сексуальне рабство

Зловмисники добре приховували свою діяльність. Кількість постраждалих від їхніх рук жінок сягає кількох десятків.



Сутенери приховували свою діяльність в Одеській області / Фото СБУ

Відомо, що росіянин знайшов спільників в Україні та в одній з країн Євросоюзу. Саме туди перевозив постраждалих на "роботу".

Порушники закону встановили й ціну на жінок. Кожну оцінювали від 3 до 4 тисяч євро.

Торгівля людьми в Україні: куди звертатися В Україні торгівля людьми є незаконною. Мовиться про продаж людей в рабство, а також вербування, переміщення, одержання людини з метою експлуатації з використанням обману, шахрайства чи шантажу. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

У цьому питанні можна звернутися до Національної безкоштовної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів за номером 527 або 0-800-505-501. Більше контактів В Україні торгівля людьми є незаконною. Мовиться про продаж людей в рабство, а також вербування, переміщення, одержання людини з метою експлуатації з використанням обману, шахрайства чи шантажу. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність.У цьому питанні можна звернутися до Національної безкоштовної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів за номером 527 або 0-800-505-501. Більше контактів за посиланням

Як вербували жінок

На гачок зловмисників потрапляли здебільшого жінки, що опинилися в скрутному матеріальному становищі. Їм пропонували високооплачувану роботу через інтернет.

"Роботодавці" запевняли, що це легальна робота в Європі. Проводили співбесіди онлайн, для більшої достовірності та конспірації.



Жінкам обіцяли високооплачувану легальну роботу в Європі / Фото СБУ

Коли жінка погоджувалась на умови праці, їй виготовляли пакет документів для виїзду за кордон. У такий спосіб вона потрапляла в борги перед сутенерами.

Затримання в "Шегинях"

У пункті пропуску "Шегині" на Львівщині правоохоронці викрили 2 жінок, яких незаконно намагалися вивезти за кордон. Водночас головний сутенер-росіянин перебував на гірськолижному курорті на Закарпатті.



Двох жінок намагалися вивезти в Європу через "Шегині" / Фото СБУ

Організатору торгівлі людьми повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Слідчі встановлюють усі обставини схеми та причетних до її реалізації осіб.

Місця розпусти в Одесі

Водночас одеські поліцейські викрили бордель у обласному центрі. Місця розпусти діяли в орендованих квартирах на вулицях Буніна та Некрасова.



В Одесі викрили місця розпусти / Фото Нацполіції

До рук зловмисників потрапляли жінки, що мали проблеми з фінансами. Їх змушували обслуговувати клієнтів за 2 тисячі гривень. Від заробленої суми вони отримували половину.

Затягували жінок та клієнтів у бордель за допомогою оголошень в інтернеті. Під час обшуків на місцях виявили документи, техніку, банківські карти та інші речові докази.



Жінок вербували через оголошення в інтернеті / Фото Нацполіції

Правоохоронці затримали 4 жінок, віком від 28 до 44 років, яким інкримінують сутенерство. Їм мають обрати запобіжний захід та загрожує до 7 років ув’язнення.

В Одесі викрили групу осіб, які займалися сутенерством: дивіться відео