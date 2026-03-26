Враг массированно ударил дронами по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области

Российская армия применила ударные беспилотники против Одесской области ночью 26 марта. Больше всего пострадал Измаильский район.

О последствиях обстрела информирует Измаильская райгосадминистрация. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки

Что известно об обстреле Измаила 26 марта и его последствиях?

Через несколько минут после полуночи, в начале суток 26 марта, в Одесской области в нескольких районах объявили воздушную тревогу. Это из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников, которые направлялись из акватории Черного моря в сторону региона.

Около 00:45 и до 01:00 в Измаильском районе прогремела серия взрывов. Мониторинговые сообщества указывали, что российская армия применила примерно три десятка беспилотников, что является весьма значительным показателем.

К 01:30, как раз после отбоя, Измаильская РГА сообщила, что враг снова атаковал портовую и энергетическую инфраструктуру района. Есть повреждения в городе Измаил и в Вилковской общине.

Ранее представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук говорил 24 Каналу, что противник регулярно пытается атаковать критическую инфраструктуру Одесской области, а еще промышленную, портовую и припортовую. Однако наша эшелонированная противовоздушная оборона обезвреживает большинство угроз.

Добавим, что 24 марта Россия осуществила самую масштабную атаку на Украину, выпустив 999 ударных дронов за 24 часа. Обезвредить при этом удалось 94,6% вражеских целей.

Особенностью этого налета было сосредоточение врага на Западе Украины. Взрывы, в частности, раздавались во Львове, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске и Житомире.

