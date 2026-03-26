Враг массированно ударил дронами по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области
Российская армия применила ударные беспилотники против Одесской области ночью 26 марта. Больше всего пострадал Измаильский район.
О последствиях обстрела информирует Измаильская райгосадминистрация. Рассказываем, что известно на данный момент.
Хронология атаки
Что известно об обстреле Измаила 26 марта и его последствиях?
Через несколько минут после полуночи, в начале суток 26 марта, в Одесской области в нескольких районах объявили воздушную тревогу. Это из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников, которые направлялись из акватории Черного моря в сторону региона.
Около 00:45 и до 01:00 в Измаильском районе прогремела серия взрывов. Мониторинговые сообщества указывали, что российская армия применила примерно три десятка беспилотников, что является весьма значительным показателем.
К 01:30, как раз после отбоя, Измаильская РГА сообщила, что враг снова атаковал портовую и энергетическую инфраструктуру района. Есть повреждения в городе Измаил и в Вилковской общине.
Ранее представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук говорил 24 Каналу, что противник регулярно пытается атаковать критическую инфраструктуру Одесской области, а еще промышленную, портовую и припортовую. Однако наша эшелонированная противовоздушная оборона обезвреживает большинство угроз.
Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Добавим, что 24 марта Россия осуществила самую масштабную атаку на Украину, выпустив 999 ударных дронов за 24 часа. Обезвредить при этом удалось 94,6% вражеских целей.
Особенностью этого налета было сосредоточение врага на Западе Украины. Взрывы, в частности, раздавались во Львове, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске и Житомире.
Где еще раздавались взрывы в Украине за прошедшие сутки?
- Харьков подвергся двум атакам дронами 25 марта, были повреждения и пожары. Один БпЛА ударил в Основянском районе города по двору возле многоэтажного жилого комплекса, второе попадание произошло в Новобаварском районе в частном секторе.
- В Запорожской области вечером 25 марта прогремели взрывы. Информации о последствиях этого обстрела не было.
- Также ночью 25 марта в Черниговской области произошло нападение ударных дронов, повредивших энергетический объект. В результате атаки около 150 тысяч абонентов остались без электроснабжения.