Серия взрывов прогремела в Одессе: город под атакой "Шахедов"
- Одессу атаковали "Шахеды", город слышит взрывы и работу ПВО.
- Мониторинговые каналы сообщают о более 20 ударных БпЛА в направлении Одессы.
Одессу атакуют "Шахеды". В городе слышна работа ПВО.
Об этом сообщает Одесская ОГА.
Что известно о взрывах в Одессе?
Вечером 18 марта "Шахеды" атаковали Одессу. Работает ПВО.
В ОВА призвали жителей быть в укрытиях.
Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают о более 20 ударных БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одессу.
Ранее под атакой дрона оказался Львов
Вечером среды 18 марта российский "Шахед" атаковал Львов. О движении беспилотника на Львов предупредил мэр города Андрей Садовый.
Около 22:16 жители города услышали взрывы. В 22:21 в Золочевском, Львовском и Стрыйском районах объявили отбой угрозы.
На месте падения работают профильные службы, предварительно никто не пострадал.
Под атакой было Главное Управление СБУ во Львовской области, вызвав разрушения.