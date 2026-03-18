Укр Рус
Одесса Взрывы в Одессе Одесса под атакой "Шахедов": слышны взрывы, работает ПВО
18 марта, 23:48
2
Обновлено - 23:58, 18 марта

Серия взрывов прогремела в Одессе: город под атакой "Шахедов"

Сергей Попович
Основні тези
  • Одессу атаковали "Шахеды", город слышит взрывы и работу ПВО.
  • Мониторинговые каналы сообщают о более 20 ударных БпЛА в направлении Одессы.

Одессу атакуют "Шахеды". В городе слышна работа ПВО.

Об этом сообщает Одесская ОГА.

Что известно о взрывах в Одессе?

Вечером 18 марта "Шахеды" атаковали Одессу. Работает ПВО.

В ОВА призвали жителей быть в укрытиях.

Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают о более 20 ударных БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одессу.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Ранее под атакой дрона оказался Львов

  • Вечером среды 18 марта российский "Шахед" атаковал Львов. О движении беспилотника на Львов предупредил мэр города Андрей Садовый.

  • Около 22:16 жители города услышали взрывы. В 22:21 в Золочевском, Львовском и Стрыйском районах объявили отбой угрозы.

  • На месте падения работают профильные службы, предварительно никто не пострадал.

  • Под атакой было Главное Управление СБУ во Львовской области, вызвав разрушения.