Не баллистика: в ВМС назвали главную угрозу для Одесской области

Российские дроны-камикадзе остаются одной из главных угроз для Одесской области. Эти беспилотники регулярно атакуют регион в ночное время.

Об этом в телеэфире заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Какая главная угроза для Одесской области?

Основной проблемой и угрозой для Одесской области являются вражеские дроны-камикадзе. Впрочем, Плетенчук заверил, что силы противовоздушной обороны, включая подразделения ВМС, регулярно отражают ночные атаки вражеских беспилотников.

В то же время мероприятия по усилению обороноспособности Одессы и области продолжаются в плановом, штатном режиме.

По укреплениям – это плановые мероприятия. Основная наша проблема сейчас – это применение со стороны россиян дронов-камикадзе, которыми они терроризируют Одесскую область,

– уточнил он.

Спикер также добавил, что сейчас оккупационные войска концентрируют удары на портовой, критической и гражданской инфраструктуре региона. В то же время, по словам Плетенчука, интенсивность использования баллистических ракет несколько уменьшилась.

Важно! Плетенчук призвал жителей и гостей региона быть осторожными на побережье и соблюдать правила безопасности. В случае обнаружения в воде или на берегу подозрительных предметов, которые могут быть минами, следует сразу отойти на безопасное расстояние не менее 1 километра и сообщить экстренные службы по номерам 101 или 102.

Последние атаки на Одесскую область: детали

Вечером 1 июня вражеские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. В частности разрушениям подверглось родильное отделение и административные здания больницы. В медучреждении был поврежден фасад, двери и более 30 окон. К счастью, обошлось без пострадавших.

Утром 1 июня под обстрелом оказался Белгород-Днестровский. В городе получили повреждения административные здания и учреждение здравоохранения.

Вечером 31 мая ударные беспилотники попали в жилую и промышленную инфраструктуру Одессы. В результате попадания в первый этаж девятиэтажного жилого дома были частично разрушены квартиры, фасад и балконы с 1 по 4 этаж. К сожалению, во время атаки также пострадали двое жителей.