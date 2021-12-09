В Одессе остановили выпуск русскоговорящего журнала "Пчелка": благодаря языковому омбудсмену

Перестали издавать одесский детский журнал "Пчелка". Причиной этому послужило обращение к языковому омбудсмену Тарасу Креминю.

Ему написали родители школы, где журнал использовали в образовательных целях. Впоследствии, редакция журнала сообщила, что не будет выпускать печатный вариант издания.

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Нарушает права детей

Обращение к омбудсмену поступило 7 октября, а уже через несколько месяцев он направил ответ в горсовет Одессы. Кремень отметил, что в письме к нему указали возможное нарушение закона. Якобы это может нарушать права детей на получение образования на государственном языке.

Прошу проверить возможные факты поступления в заведения общего среднего образования Одессы учебных материалов или другой печатной продукции на русском языке, которые используют в учебных занятиях и подготовке к ним,

– написал омбудсмен.

Также он попросил в случае обнаружения нарушений изъять эти журналы. Это письмо поступило в департамент образования горсовета.

Обращение и ответ омбудсмена Креминя / Фото Елены Павленко

Как отреагировали в журнале

"Пчелку" рассылал в учебные заведения одноименный благотворительный фонд. Об остановке печати рассказала главный редактор журнала и президент фонда Елена Павленко. Она отметила, что сотрудничает со многими школами около 17 лет.

Также заявила, что по публикациям журнала "Пчелка" не преподают, поскольку это не учебные материалы, а развлекательно-познавательное издание. Также женщина отметила, что их журнал не обязателен для тех, кто хочет читать и разговаривать на государственном языке.

Дети покупают журналы с благотворительной целью, и только с разрешения родителей, которых не смущает, что материал напечатан на русском языке,

– отметила Павленко.

Также она написала о большом объеме различных материалов, печатаемых в журнале. Начиная с текстов иностранных авторов, заканчивая письмами читателей. Якобы автор жалобы лишил этого всего 3 300 читателей. Однако добавила, что весь опубликованный тираж будет передан в школы-интернаты.

Женщина возмущена несправедливостью

Также Павленко написала, что не готова переводить весь журнал на украинский язык. Это объяснила тем, что не любит несправедливость и не желает по принуждению делать то, что считает абсурдом.

Кроме этого, она добавила, что не против украинского языка, а против категорических запретов. Якобы с мнением русскоговорящего населения не хотят считаться.

На странице редактора журнала много публикаций о ее благотворительной деятельности. Однако привлекает внимание и фото, где вставлена ​​рамка с поздравлением 9 мая. Там Вторая мировая названа "отечественной войной", а еще вставлена ​​советская символика. Фотографию обнародовали 8 мая 2020 года.

Женщина с поздравлением 9 мая / Фото из фейсбука Елены Павленко

Читайте часть текста поста Елены Павленко:

#Весь_напечатанный_тираж будет передан в школы-интернаты

Вчера днем ​​мой телефон разрывался от звонков директоров школ, завучей начальных классов и учителей, которые более 16 лет (а точнее без 4 месяцев 17) сотрудничают с развлекательно-познавательным журналом "Пчелка".

Заявляю, что по материалам журнала "Пчелка" не преподают в школе, он не относится к учебным материалам, а является развлекательно-познавательным изданием, он не является обязательным для тех, кто хочет читать и разговаривать на государственном языке.

Дети покупают журналы в благотворительных целях, и только с разрешения родителей, которых не смущает, что материал напечатан на русском языке.

На страницах журнала мы печатаем письма детей об их достижениях в спорте, о домашних любимцах, различные познавательные и развивающие материалы, в частности, статьи об истории Одессы.

Спасибо всем, кто поддерживает проекты фонда "Пчелка", участвует в разных акциях, спасает жизнь тяжелобольных детей. Надеюсь, наше дальнейшее сотрудничество будет продолжаться.

Выпуск журнала ВРЕМЕННО прекращаем, я НЕ ГОТОВА полностью переводить журнал на украинский язык. Не люблю несправедливость от слова вообще. И насильно меня никто не заставит делать то, что является абсурдом. Я не против украинского языка, я против категорических запретов. С мнением русскоговорящего населения не хотят считаться, а бороться с ветряными мельницами не вижу смысла.

Я люблю придумывать и реализовывать интересные проекты. Этим и будем продолжать заниматься.