Завдяки мовному омбудсмену: в Одесі зупинили випуск російськомовного журналу "Пчелка"

Перестали видавати одеський дитячий журнал "Пчелка". Причиною цьому слугувало звернення до мовного омбудсмена Тараса Кременя.

Йому написали батьки школи, де журнал використовували в освітніх цілях. Згодом редакція журналу повідомила, що не буде випускати друкований варіант видання.

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Порушує права дітей

Звернення до омбудсмена надійшло 7 жовтня, а вже за кілька місяців він надіслав відповідь до міськради Одеси. Кремінь зазначив, що в листі до нього вказали на можливе порушення закону. Мовляв, це може порушувати права дітей на отримання освіти державною мовою.

Прошу перевірити можливі факти надходження у заклади загальної середньої освіти Одеси навчальних матеріалів або іншої друкованої продукції російською мовою, яка використовується в навчальних заняттях і підготовці до них,

– написав омбудсмен.

Також він попросив у випадку виявлення порушень вилучити ці журнали. Цей лист надійшов до департаменту освіти міськради.

Звернення та відповідь омбудсмена Кременя / Фото Олени Павленко

Як відреагували в журналі

"Пчелку" розсилав у навчальні заклади однойменний благодійний фонд. Про зупинку друку розповіла головна редакторка журналу та президентка фонду Олена Павленко. Вона зазначила, що співпрацює з багатьма школами майже 17 років.

Теж заявила, що за публікаціями журналу "Бджілка" не викладають, оскільки це не навчальні матеріали, а є розважально-пізнавальне видання. Також жінка зазначила, що їхній журнал не є обов'язковим для тих, хто хоче читати та розмовляти державною мовою.

Діти купують журнали з благодійною метою, і лише з дозволу батьків, яких не бентежить, що матеріал надрукований російською мовою,

– зазначила Павленко.

Також вона написала про великий обсяг різних матеріалів, які друкуються в журналі. Починаючи з текстів іноземних авторів, закінчуючи листами читачів. Мовляв, автор скарги позбавив цього всього 3 300 читачів. Проте додала, що весь надрукований тираж буде переданий у школи-інтернати.

Жінка обурена несправедливістю

Також Павленко написала, що не готова перекладати весь журнал на українську мову. Це пояснила тим, що не любить несправедливість і не бажає під примусом робити те, що вважає абсурдом.

Окрім цього вона додала, що не проти української мови, а проти категоричних заборон. Мовляв, із думкою російськомовного населення не хочуть рахуватися.

На сторінці редакторки журналу багато публікацій про її благодійну діяльність. Однак привертає увагу й фото, де вставлена рамка привітання з 9 травня. Там Друга світова названа "вітчизняною" війною, а ще вставлена радянська символіка. Світлину оприлюднили 8 травня 2020 року.



Жінка з привітанням до 9 травня / Фото з фейсбуку Олени Павленко

Читайте частину тексту допису Олени Павленко:

#Весь_надрукований_тираж буде переданий до шкіл-інтернатів.

Вчора вдень мій телефон розривався від дзвінків директорів шкіл, завучів початкових класів та вчителів, які понад 16 років (а точніше без 4 місяців 17) співпрацюють із розважально-пізнавальним журналом "Бджілка".

Заявляю, що за матеріалами журналу "Бджілка" не викладають у школі, він не належить до навчальних матеріалів, а є розважально-пізнавальним виданням, він не є обов'язковим для тих, хто хоче читати та розмовляти державною мовою.

Діти купують журнали з благодійною метою, і лише з дозволу батьків, яких не бентежить, що матеріал надрукований російською мовою.

На сторінках журналу ми друкуємо листи дітей про їх досягнення у спорті, домашніх улюбленців, різні пізнавальні та розвивальні матеріали, зокрема статті про історію Одеси.

Дякуємо всім, хто підтримує проєкти фонду "Бджілка", бере участь у різних акціях, рятує життя тяжкохворих дітей. Сподіваюся, наша подальша співпраця триватиме.

Випуск журналу ТИМЧАСОВО припиняємо, я НЕ ГОТОВА повністю перекладати журнал українською мовою. Не люблю несправедливість від слова взагалі. І насильно мене ніхто не змусить робити те, що є абсурдом. Я не проти української мови, я проти категоричних заборон. На думку російськомовного населення не хочуть зважати, а боротися з вітряками не бачу сенсу.

Я люблю вигадувати та реалізовувати цікаві проєкти. Цим і продовжуватимемо займатися.