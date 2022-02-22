В Одессе за поджог автомобиля чиновника задержали двоих мужчин: нашли доказательства и наркотики

Одесские правоохранители задержали двоих мужчин, которых подозревают в поджоге автомобиля. У них обнаружили доказательства преступной деятельности и наркотики. СМИ пишут, что легковушка принадлежала должностному лицу облсовета.

Сам поджог случился еще ночью 10 февраля. А о задержании злоумышленников сообщили уже через 10 дней, ими оказались два жителя Черноморска. Младший из них делал это как помощь товарищу за 200 долларов.

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Как совершили это преступление

Следователи установили, что подозреваемые купили на заправке несколько литров бензина и поехали с ними в областной центр. 37-летний мужчина остался наблюдать за обстановкой вокруг из своего автомобиля. В этот момент его 35-летний сообщник перелез через забор на территорию жилого комплекса.

Там он нашел нужное им транспортное средство, облил его заднюю часть горючим и поджег. После этого они вернулись в Черноморск, где и спрятали автомобиль, на котором ездили на "дело".

Думали, что надежно спрятались

Злоумышленники затаились, однако работники уголовного розыска сразу установили их личности. Через несколько дней полиции также было известно, где находятся фигуранты дела.

В их жилище пришли силовики, которые задержали злоумышленников. Также у них провели обыски, в ходе которых обнаружили вещественные доказательства совершения преступления. Кроме этого у них обнаружили наркотики растительного и синтетического происхождения.

Обнаруженные во время обыска вещи / Фото Нацполиции

Кому принадлежала машина

"Думская" сообщает, что сожженная машина Toyota Camry принадлежала 35-летнему чиновнику. А именно заместителю директора Областной службы эксплуатации административных зданий Константину Сироте.

Что грозит за такое преступление

Задержанным уже объявили подозрение и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Они свою вину не отрицают, однако отказываются назвать мотивы.

Это дело расследуют по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога. Наказание по ней предусматривает от 3 до 10 лет заключения.

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