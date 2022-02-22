В Одесі за підпал автомобіля чиновника затримали двох чоловіків: знайшли докази та наркотики

Одеські правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підпалі автомобіля. У них виявили докази злочинної діяльності та наркотики. ЗМІ пишуть, що легковик належав посадовцю облради.

Сам підпал трапився ще вночі 10 лютого. А про затримання зловмисників повідомили вже через 10 днів, ними виявилися два жителя Чорноморська. Молодший із них робив це як допомогу товаришу за 200 доларів.

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Як скоїли цей злочин

Слідчі встановили, що підозрювані купили на заправці кілька літрів бензину та поїхали з ними до обласного центру. 37-річний чоловік залишився спостерігати за "обстановкою" навколо зі свого автомобіля. У цей момент його 35-річний спільник переліз через паркан на територію житлового комплексу.

Там він знайшов потрібний їм транспортний засіб, облив його задню частину пальним і підпалив. Після цього вони повернулися до Чорноморська, де й заховали автомобіль, яким їздили на "справу".

Думали, що надійно сховались

Зловмисники принишкли, проте працівники карного розшуку одразу встановили їхні особи. Через кілька днів поліції також було відомо, де перебувають фігуранти справи.

В їхні помешкання прийшли силовики, які затримали зловмисників. Також у них провели обшуки, в ході яких виявили речові докази скоєння злочину. Окрім цього в них виявили наркотики рослинного та синтетичного пошкодження.

Виявленні під час обшуку речі / Фото Нацполіції

Кому належала автівка

"Думская" повідомляє, що спалена автівка Toyota camry належала 35-річному посадовцю. А саме заступнику директора Обласної служби експлуатації адміністративних будівель Костянтину Сироті.

Що загрожує за такий злочин

Затриманим чоловіка вже оголосили підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Вони свою вину не заперечують, проте відмовляються назвати мотиви.

Цю справу розслідують за статтею про умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Покарання за нею передбачає від 3 до 10 років ув'язнення.

Оприлюднили запис обшуків і допиту затриманих: дивіться відео