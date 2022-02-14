Про це повідомили у поліції Одеської області. Інцидент стався на парковці в провулку Високий 14 лютого орієнтовно о 3 годині ночі.
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Згоріли автомобілі
Відомо, що пожежа спалахнула в автомобілях Hyundai та Fiat. Обидва належать жителю Одеси, які залишив їх на парковці.
Вогонь спалахнув у припаркованих авто в Одесі / Фото Нацполіції
Поліцейські розслідують версію з підпалом. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.
Обидва авто належать місцевому жителю / Фото Нацполіції
За інформацією місцевого телеграм-каналу, відеокамери в провулку зафіксували чоловіка біля авто. Він зупинився поруч, постояв трохи, а коли розпочалася пожежа, швидко пішов геть.
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Підпал авто комунальника
Інший підпал автомобіля стався в Одесі 11 лютого. Тоді постраждала власність заступника директора комунального підприємства Костянтина Сироти.
В Одесі підпалили авто заступника директора комунального підприємства / Фото Нацполіції
Біля житлового будинку на Лідерсовському бульварі загорілася Toyota Camry. Вогонь пошкодив лише авто, люди в інциденті не постраждали.