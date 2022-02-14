Пожежа спалахнула о 1:23 ночі проти 14 лютого. О 3:30 її вдалося локалізувати на великій площі у 2 тисячі квадратних метрів.
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Детальніше про пожежу
- Пожежа в Київській гімназії східних мов спалахнула посеред ночі проти 14 лютого.
- Найперше зайнялась покрівля навчального корпусу. Згодом вогонь поширився й на третій поверх будівлі.
- За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
- До гасіння залучили 60 осіб та 16 одиниць техніки від ДСНС.
Пожежа в гімназії східних мов спалахнула серед ночі / Фото ДСНС
Пожежу в гімназії східних мов вдалося локалізувати / Фото ДСНС
Текст публікації ДСНС:
Триває ліквідація пожежі Київської гімназії східних мов.
14 лютого о 01:23 у Святошинському районі столиці по вулиці Львівська, 25, у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі з розповсюдженням на третій поверх.
Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 60 осіб та 16 одиниць техніки від ДСНС.