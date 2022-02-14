Пожар вспыхнул в 1:23 ночи на 14 февраля. В 3:30 его удалось локализовать на большой площади в 2 тысячи квадратных метров.
Важно В Луганской области взорвалось кафе: более 10 пострадавших
Подробнее о пожаре
- Пожар в Киевской гимназии восточных языков вспыхнул ночью на 14 февраля.
- В первую очередь занялась кровля учебного корпуса. Впоследствии огонь распространился и на третий этаж здания.
- По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
- К тушению привлекли 60 человек и 16 единиц техники от ГСЧС.
Пожар в гимназии восточных языков вспыхнул ночью / Фото ГСЧС
Пожар в гимназии восточных языков удалось локализовать / Фото ГСЧС
Текст публикации ГСЧС:
Продолжается ликвидация пожара в Киевской гимназии восточных языков.
14 февраля в 01:23 в Святошинском районе столицы по улице Львовская, 25, в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар кровли с распространением на третий этаж.
Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 60 человек и 16 единиц техники от ГСЧС.