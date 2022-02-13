В результаті вибуху постраждали 12 осіб, більшості з яких знадобилася госпіталізація.
Важливо У Києві вибухнула граната: є загиблий
Вибух пролунав у кафе "Мрія" приблизно о 18:00. За попередніми даними, у кафе вибухнув газовий балон. Після цього у приміщенні кафе спалахнула пожежа. Рятувальники змогли її ліквідувати приблизно о 22:00. На той момент площа займання становила 160 квадратних метрів.
Що відомо про постраждалих
Через вибух постраждали 12 осіб:
- 8 людей доставили до медичних закладів,
- ще четверо постраждалих після надання допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.
Селище Станиця Луганська, де прогримів вибух: карта
Зауважимо, що ще 18 червня в окупованому Росією Луганську стався вибух на газопроводі. Після цього спалахнула пожежа. Від подачі природного газу відключили 20 житлових будинків та 21 комунально-побутової об'єкт.