Зазначили, що вибухнув газопровід середнього тиску діаметром 425 міліметрів. Це сталось вночі. Пожежу було видно з іншої частини міста.

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Займання погасили

Вранці вогонь вдалося загасити. Відновити подачу газу планують по завершенню робіт на об'єкті.

На місці аварії працюють правоохоронці та рятувальники. Причини вибуху встановлюють.

Чи є постраждалі

Сепаратистські ЗМІ стверджують, що місце оточене. Однак інформації про постраждалих наразі немає.

Зверніть увагу! У лютому в Луганську також був вибух. Він стався на газовому вузлі, що розташований на вулиці Друга Біломорська. Причина – газ високого тиску. На щастя, тоді ніхто не постраждав.

Вибух у Луганську, дивіться відео: