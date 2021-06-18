Зазначили, що вибухнув газопровід середнього тиску діаметром 425 міліметрів. Це сталось вночі. Пожежу було видно з іншої частини міста.
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Займання погасили
Вранці вогонь вдалося загасити. Відновити подачу газу планують по завершенню робіт на об'єкті.
На місці аварії працюють правоохоронці та рятувальники. Причини вибуху встановлюють.
Чи є постраждалі
Сепаратистські ЗМІ стверджують, що місце оточене. Однак інформації про постраждалих наразі немає.
Вибух у Луганську, дивіться відео: