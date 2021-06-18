Отметили, что взорвался газопровод среднего давления диаметром 425 миллиметров. Это произошло ночью. Пожар был виден из другой части города.

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Возгорание потушили

Утром огонь удалось потушить. Восстановить подачу газа планируют по завершению работ на объекте.

На месте аварии работают правоохранители и спасатели. Причины взрыва устанавливаются.

Есть ли пострадавшие

Сепаратистские СМИ утверждают, что место оцеплено. Однако информации о пострадавших пока нет.

Обратите внимание! В феврале в Луганске также был взрыв. Он произошел на газовом узле, расположенном на улице Вторая Беломорская. Причина – газ высокого давления. К счастью, тогда никто не пострадал.

Взрыв в Луганске, смотрите видео: