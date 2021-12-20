Одессит пытался наладить контрабандный канал поставки героина из России

36-летний житель Одессы заказал полкило наркотического вещества и пытался ввезти его в Украину. Злоумышленник хотел продать вещество, но его задержали.

Вместо того чтобы получить доходы за незаконную деятельность, наркодилер получил 10 лет тюрьмы. 20 декабря в Киевском районном суде Одессы мужчину признали виновным в совершении преступления.

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Как определили следователи, одессит долгое время торговал героином, ацетилкодеином и метадоном, но его поймали только благодаря попытке контрабанды.

Подменили свертки на границе

Злоумышленник получил "наркотики" по Новой почте / Фото прокуратуры Одесской области

Правоохранители доказали, что в апреле-мае 2019 года одессит с помощью международной платежной системы уплатил средства россиянам за 500 граммов героина.

Чтобы получить наркотик, мужчина попросил своего знакомого из Одесской области съездить в Россию и перевезти героин через границу на собственной машине.

Курьера задержали на Харьковщине пограничники, которые нашли сверток в автомобиле.

Контрабандист рассказал правоохранителям, кто заказал ему перевозку героина за 1500 долларов. После этого полицейские решили подменить сверток и задержать организатора с поличным.

В квартире наркоторговца нашли не только героин / Фото прокуратуры Одесской области

Сверток с имитацией наркотиков отправили в Одессу по почте. Когда злоумышленник получил его, мужчину задержали. Во время обыска в доме фигуранта дела обнаружили другие запрещенные вещества.

Одесситу инкриминировали контрабанду героина в особо крупных размерах. Служители Фемиды приговорили его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.