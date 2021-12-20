Одесит намагався налагодити контрабандний канал постачання героїну з Росії

36-річний житель Одеси замовив пів кіло наркотичної речовини та намагався ввезти її до України. Зловмисник хотів продати речовину, але його затримали.

Замість того, щоб отримати прибутки за незаконну діяльність, наркодилер отримав 10 років тюрми. 20 грудня у Київському районному суді Одеси чоловіка визнали винним у скоєнні злочину.

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Як визначили слідчі, одесит довгий час торгував героїном, ацетилкодеїном та метадоном, але спіймали його лише завдяки спробі контрабанди.

Підмінили пакунки на кордоні



Зловмисник отримав "наркотики" Новою поштою / Фото прокуратури Одеської області

Правоохоронці довели, що у квітні-травні 2019 одесит за допомогою міжнародної платіжної системи сплатив кошти росіянам за 500 грамів героїну.

Аби отримати наркотик, чоловік попросив свого знайомого з Одещини з'їздити до Росії та перевезти героїн через кордон на власній машині.

Кур'єра затримали на Харківщині прикордонники, які знайшли пакунок в автівці.

Контрабандист розповів правоохоронцям, хто замовив йому перевезення героїну за 1500 доларів. Після цього поліцейські вирішили підмінити пакунок та затримати організатора на гарячому.



У квартирі наркоторгівця знайшли не тільки героїн / Фото прокуратури Одеської області

Згорток з імітацією наркотиків відправили до Одеси поштою. Коли зловмисник отримав його, чоловіка затримали. Під час обшуку в домівці фігуранта справи знайшли інші заборонені речовини.

Одеситу інкримінували контрабанду героїну в особливо великих розмірах. Служителі Феміди засудили його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.