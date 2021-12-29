Уголовные разборки в Одессе: в бильярдном клубе застрелили авторитета из банды "Лоты Гули"
Источник:полиция Одесской области
В Одессе в бильярдном клубе застрелили мужчину, еще один человек получил ранение. Об этом сообщили правоохранители.
А вот местные СМИ уточнили, что погибший – криминальный авторитет Назир Алиев, известный как член банды "Лоты Гули". Которого, к слову, также застрелили – в 2020 году в Турции.
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Стрельба в клубе в Одессе: что рассказали в полиции
О стрельбе в бильярдном клубе на Посмитного полиция узнала от администрации заведения. Пока известно, что:
- Злоумышленник из пистолета стрелял в посетителей клуба.
- Ему удалось ранить 2 человек.
- Одного доставили в больницу, другой – умер.
Правоохранители заверили, что личность стрелка установили, задержали его, а оружие изъяли.
Убитый – известный криминальный авторитет, – СМИ
Далее следствие будет изучать все обстоятельства инцидента. А вот местные СМИ, например "Думская", пишут больше:
- Мол, застреленный (в клубе "Арена") – Назир Алиев.
- Он является криминальным авторитетом из окружения "Лоты Гули".
- "Лота Гули" или "Гули Бакинский" – известный вор в законе Надир Салифов.
- Его также застрелили – в 2020 году в Турции.
Источник в прокуратуре считает, что тут идет речь о переделе сфер влияния в криминальной среде Одессы.
Убийство авторитета в Одессе: фото НПУ и "Думская"
Напомним: Надир Салифов был убит выстрелом в голову в ресторане в курортном турецком городе Анталии. Правоохранители говорят, что Салифов создал криминальную группировку "Лота Гули", которая на юге Украины похищала людей и занималась рэкетом.
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