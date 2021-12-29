Уголовные разборки в Одессе: в бильярдном клубе застрелили авторитета из банды "Лоты Гули"

В Одессе в бильярдном клубе застрелили мужчину, еще один человек получил ранение. Об этом сообщили правоохранители.

А вот местные СМИ уточнили, что погибший – криминальный авторитет Назир Алиев, известный как член банды "Лоты Гули". Которого, к слову, также застрелили – в 2020 году в Турции.

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Стрельба в клубе в Одессе: что рассказали в полиции

О стрельбе в бильярдном клубе на Посмитного полиция узнала от администрации заведения. Пока известно, что:

Злоумышленник из пистолета стрелял в посетителей клуба.

Ему удалось ранить 2 человек.

Одного доставили в больницу, другой – умер.

Правоохранители заверили, что личность стрелка установили, задержали его, а оружие изъяли.

Убитый – известный криминальный авторитет, – СМИ

Далее следствие будет изучать все обстоятельства инцидента. А вот местные СМИ, например "Думская", пишут больше:

Мол, застреленный (в клубе "Арена") – Назир Алиев.

Он является криминальным авторитетом из окружения "Лоты Гули".

"Лота Гули" или "Гули Бакинский" – известный вор в законе Надир Салифов.

Его также застрелили – в 2020 году в Турции.

Источник в прокуратуре считает, что тут идет речь о переделе сфер влияния в криминальной среде Одессы.

Убийство авторитета в Одессе: фото НПУ и "Думская"

Надир Салифов был убит выстрелом в голову в ресторане в курортном турецком городе Анталии. Правоохранители говорят, что Салифов создал криминальную группировку "Лота Гули", которая на юге Украины похищала людей и занималась рэкетом.

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