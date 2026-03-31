В Одессе дроны попали в 9-этажку, есть пострадавший

Во время атаки на Одессу ночью 31 марта россияне ударили "Шахедами" по многоэтажке. Есть раненый.

Об этом сообщил Сергей Лысак из Одесской ГВА. Чиновник уточнил, что атака произошла под утро.

Что известно об ударе по Одессе 31 марта?

По данным Лысака, пожар уже ликвидировали.

Враг атаковал Одессу ударными БПЛА. К сожалению, зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе. Поврежден фасад, балконы и остекление со второго по четвертый этажи,

Последствия удара по Одессе 31 марта 2026 года / Одесская ГВА

Пострадавшему мужчине медики помогли на месте. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Где еще были взрывы ночью и утром 31 марта?

Речь о Полтаве. Там дрон повредил многоквартирные дома. К сожалению, погиб человек. В больницу попали двое из трех раненых, это, в частности, 11-летний мальчик.