В Одессе прогремела серия взрывов: город под атакой БпЛА, поврежден жилой дом

Вечером 29 апреля Одесскую область атаковали ударные беспилотники. Местные слышали несколько взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Одессе?

В 23:21 Одесский район стал красным на карте воздушных тревог. Уже через несколько минут, около полуночи 30 апреля, в Одессе прогремел ряд взрывов.

Несколько ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников на город из акватории Черного моря.

Сейчас информация о последствиях и масштабах удара уточняется.

На 00:30 известно, что под ударом оказалась инфраструктура и жилой сектор. Повреждены пятиэтажка и частный дом, территорию автостоянки и административное здание.

Где также недавно были слышны взрывы?

27 апреля российские войска нанесли удар по Конотопу в Сумской области. В результате атаки повреждены жилые и административные здания, больницу, трамвайную сеть. Часть города осталась без света. Пострадали пять человек.

25 апреля Россия атаковала Днепр. Взрывы гремели всю ночь и продолжились в 7 утра. Тогда атака на город продолжалась более 10 часов.