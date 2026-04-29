В Одессе прогремела серия взрывов: город под атакой БпЛА, поврежден жилой дом
- Вечером 29 апреля Одесскую область атаковали ударные беспилотники, раздалась серия взрывов.
- Информация о последствиях и масштабах удара пока уточняется.
Вечером 29 апреля Одесскую область атаковали ударные беспилотники. Местные слышали несколько взрывов.
Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Россия ударила по Конотопу: есть пострадавшие и разрушения, город частично без света
Что известно о взрывах в Одессе?
В 23:21 Одесский район стал красным на карте воздушных тревог. Уже через несколько минут, около полуночи 30 апреля, в Одессе прогремел ряд взрывов.
Несколько ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников на город из акватории Черного моря.
Сейчас информация о последствиях и масштабах удара уточняется.
На 00:30 известно, что под ударом оказалась инфраструктура и жилой сектор. Повреждены пятиэтажка и частный дом, территорию автостоянки и административное здание.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте в режиме онлайн
Где также недавно были слышны взрывы?
27 апреля российские войска нанесли удар по Конотопу в Сумской области. В результате атаки повреждены жилые и административные здания, больницу, трамвайную сеть. Часть города осталась без света. Пострадали пять человек.
25 апреля Россия атаковала Днепр. Взрывы гремели всю ночь и продолжились в 7 утра. Тогда атака на город продолжалась более 10 часов.
Враг обстрелял Днепр, Никопольщину, Синельниковщину и Криворожье.
Россияне применили для атаки ракеты, артиллерию, БпЛА и КАБы.
Разрушены частные жилые дома, многоэтажки, предприятия. Пострадало 18 человек.