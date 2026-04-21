СБУ задержала военнослужащих в Одессе: в ТЦК отреагировали на инцидент
- СБУ задержала военнослужащих одного из районных ТЦК в городе Одесса.
- ТЦК подтвердил задержание и заявил о своей готовности к полному взаимодействию со следствием.
Днем 21 апреля правоохранители произвели задержание военнослужащих одного из районных ТЦК и СП города Одесса. В ТЦК подтвердили этот факт и заявили о полном взаимодействии со следствием.
Об этом информирует Одесский областной ТЦК и СП.
Как в ТЦК прокомментировали инцидент с задержанием военнослужащих?
Позиция территориального центра комплектования достаточно четкая – они выступают за максимальную открытость и объективное расследование. В ТЦК подчеркнули недопустимость нарушений в Вооруженных силах Украины и важность системного очищения от лиц, которые вредят репутации службы.
Кроме того, в центре призвали общественность и СМИ не делать поспешных выводов и не распространять непроверенную информацию.
Дополнительные разъяснения будут предоставлены после получения и уточнения официальных данных,
– добавили в ТЦК.
В то же время там отметили, что Одесский областной ТЦК и СП работает в штатном режиме.
Что этому предшествовало?
Местные СМИ днем 21 апреля сообщили о громком задержании в Одессе.
Впоследствии выяснилось, что сотрудники СБУ задержали восьмерых военнослужащих Пересыпского районного ТЦК Одессы. Они якобы требовали взятку в размере 50 тысяч долларов.
Мужчина, у которого военнослужащие требовали деньги имеет удостоверение УБД. Несмотря на это, на него продолжали якобы давить, заявляя, что все равно "заберут".