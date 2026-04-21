СБУ задержала военнослужащих в Одессе: в ТЦК отреагировали на инцидент

21 апреля, 14:58
Обновлено - 15:21, 21 апреля

Диана Подзигун
  • СБУ задержала военнослужащих одного из районных ТЦК в городе Одесса.
  • ТЦК подтвердил задержание и заявил о своей готовности к полному взаимодействию со следствием.

Днем 21 апреля правоохранители произвели задержание военнослужащих одного из районных ТЦК и СП города Одесса. В ТЦК подтвердили этот факт и заявили о полном взаимодействии со следствием.

Об этом информирует Одесский областной ТЦК и СП.

Как в ТЦК прокомментировали инцидент с задержанием военнослужащих?

Позиция территориального центра комплектования достаточно четкая – они выступают за максимальную открытость и объективное расследование. В ТЦК подчеркнули недопустимость нарушений в Вооруженных силах Украины и важность системного очищения от лиц, которые вредят репутации службы.

Кроме того, в центре призвали общественность и СМИ не делать поспешных выводов и не распространять непроверенную информацию.

Дополнительные разъяснения будут предоставлены после получения и уточнения официальных данных,
– добавили в ТЦК.

В то же время там отметили, что Одесский областной ТЦК и СП работает в штатном режиме.

Что этому предшествовало?

  • Местные СМИ днем 21 апреля сообщили о громком задержании в Одессе.

  • Впоследствии выяснилось, что сотрудники СБУ задержали восьмерых военнослужащих Пересыпского районного ТЦК Одессы. Они якобы требовали взятку в размере 50 тысяч долларов.

  • Мужчина, у которого военнослужащие требовали деньги имеет удостоверение УБД. Несмотря на это, на него продолжали якобы давить, заявляя, что все равно "заберут".