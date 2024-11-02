В Одесі чоловік у військовій формі посварився з жінками та вистрілив у шию перехожому

В Одесі чоловік вступив у конфлікт з двома жінками. Він завдав тілених ушкоджень одній з них, а потім вистрілив у шию перехожому, що за неї заступився.

Повідомлення про інцидент надійшло о 22:00 1 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію Одеської області.

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Деталі стрілянини в Одесі

За даними поліції, перехожий, побачивши побиття жінки, вирішив за неї заступитися. У відповідь чоловік вистрілив йому в шию та втік з місця події. Інцидент стався на вулиці Євгена Танцюри.

На відео з соцмереж видно, що нападник був у військовій формі.

Порушника правоохоронці затримали на сусідній вулиці. В нього був травматичний пістолет.

Потерпілого госпіталізували з пораненням шиї та грудної клітини, жінка до медиків не зверталася. Проти нападника відкрите кримінальне провадження.

Затримання нападника в Одесі: дивіться відео

Поліція продовжує дослідження деталей інциденту та речових доказів з місця події.

Нагадаємо, в Одесі автівка в'їхала у натовп на пішохідному переході. Внаслідок інциденту щонайменше шестеро людей постраждали.