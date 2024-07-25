В Одесі вбили таксиста через відмову везти більше пасажирів

В Одесі чоловік вбив таксиста. Причиною конфлікту стала відмова водія везти одразу п'ятьох людей.

Трагічна подія сталася у четвер, 24 липня, приблизно о 21 годині на вулиці Дмитра Донського. Саме туди 53-річний місцевий таксист отримав замовлення.

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Зловмисник був у стані алкогольного сп'яніння

Про інцидент у поліцію повідомила місцева жителька. Вона стала свідком того, що між двома чоловіками сталася бійка, і один з них спричинив тілесні ушкодження іншому. Після цього потерпілий впав та лежав на узбіччі без ознак життя.

Попередньо слідчі встановили, що причиною конфлікту між чоловіками стала відмова таксиста перевезти одразу п’ятьох громадян, адже його автомобіль розрахований на чотири пасажирських місця,

– розповіли у поліції.

Відповідь таксиста обурила одного з потенційних пасажирів. Той почав силоміць витягати водія з автівки.

"Між чоловіками розпочалась бійка, в ході якої керманич дістав з багажника дерев’яну биту та захищаючись, вдарив нею 30-річного опонента. Той в свою чергу декілька разів вдарив його ножем в груди", – додали правоохоронці.

Від отриманих травм таксист помер на місці події ще до приїзду лікарів. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Злочинцю втекти з місця інциденту не вдалося: його затримали військовослужбовці, які якраз патрулювали прилеглу територію, та інші свідки події.

Поліція вилучила ймовірне знаряддя вбивства та інші речові докази і скерувала їх на експертизи.

"За результатами проведеного медичного освідування він (зловмисник – 24 Канал) перебував в стані алкогольного сп'яніння. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою… Чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває", – повідомили у поліції.