Оформляти згоду на посмертне донорство дозволили через Дію

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт закону №5831 щодо регулювання питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

Рада врегулювала питання трансплантації органів людини

За відповідне рішення щодо донорства й трансплантології в Україні проголосували 305 народних депутатів.

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Метою проєкту Закону є забезпечення реалізації конституційного та природного права людини на життя та охорону здоров'я.

Що передбачає законопроєкт

уточнює нормативну правову базу функціонування системи трансплантації;

розширює принципи здійснення трансплантацій;

передбачає, що МОЗ визначає умови та порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин;

дає можливість оформити згоду на використання органів після смерті через Дію.

Це дасть можливість вітчизняній системі трансплантації бути більш ефективною.

Документ також встановлює, що Міністерство охорони здоровʼя буде визначати умови і порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин.

Раніше у МОЗ звітували, що загалом у 43 українських медичних закладах громадянам гарантують оплату операцій з трансплантації органів.

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