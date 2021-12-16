Оформляти згоду на посмертне донорство дозволили через Дію
Джерело:24 канал
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт закону №5831 щодо регулювання питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.
Рада врегулювала питання трансплантації органів людини
За відповідне рішення щодо донорства й трансплантології в Україні проголосували 305 народних депутатів.
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Метою проєкту Закону є забезпечення реалізації конституційного та природного права людини на життя та охорону здоров'я.
Що передбачає законопроєкт
- уточнює нормативну правову базу функціонування системи трансплантації;
- розширює принципи здійснення трансплантацій;
- передбачає, що МОЗ визначає умови та порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин;
- дає можливість оформити згоду на використання органів після смерті через Дію.
Документ також встановлює, що Міністерство охорони здоровʼя буде визначати умови і порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин.
Раніше у МОЗ звітували, що загалом у 43 українських медичних закладах громадянам гарантують оплату операцій з трансплантації органів.
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