Окупанти під час обшуків у Криму вбили уродженця Узбекистану

Силовики російської ФСБ провели обшуки в селі Завітному та в мікрорайоні Дубки Сімферополя. Під час них окупанти вбили уродженця Узбекистану Набі Рахімова, який нібито чинив опір.

За словами адвоката загиблого Ісляма Веліляєва, 11 травня, о 6:30 правоохоронці оточили район поблизу будинку Рахімова.

Раніше Вночі окупанти прийшли з обшуками до будинків кримських татар

Обшуки в будинку Рахімова

У цей час уродженець Узбекистану перебував у Сімферополі на заробітках, у будинку залишилася його дружина та 2 дітей. Після обшуку дружину Рахімова відвезли у відділок з питань міграції ОМВД.

Згодом активісти "Кримської солідарності" повідомили, що обшук відбувається в недобудованому будинку в сімферопольському селищі Дубки, де, імовірно, працював Набі Рахімов. Сусіди розповіли, що вранці чули в будинку перестрілку та вибух.

Окупанти вбили чоловіка

Після цього "Кримській солідарності" повідомили, що до будинку приїхала машина ритуальної служби й з дому вивезли тіло.

Після обшуку активісти виявили всередині будинку сліди крові на підлозі, а також сліди вибуху на стінах. Адвокату силовики повідомили, що Рахімов "пручався затриманню за допомогою гранати й зброї", тому його і застрелили.

Реакція прокуратури Криму

Прокуратура Криму розпочала кримінальне провадження за фактом проведення "силовиками" держави-окупанта низки незаконних обшуків та подальшого незаконного затримання представників кримськотатарського народу.

Справу відкрили за статтями про порушення недоторканності житла та незаконне позбавлення волі. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

На Кримському півострові від руки Кремля місцеві жителі, найчастіше кримські татари, потерпають уже 7 років. Їх переслідують, б'ють, викрадають, вивозять в Росію і безпідставно кидають у в'язниці.