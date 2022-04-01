Окупанти вбили 6 медичних працівників, 20 – важко поранені. Віктор Ляшко розповів, що окупанти знищили повністю 13 лікарень.

Відповідну інформацію міністр охорони здоров'я оприлюднив у ефірі каналу "Рада" ввечері 1 квітня. Зокрема він зазначив, що система охорони здоров'я продовжує працювати, попри повномасштабну війну, яку Росія почала проти України.

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Під час війни в Україні загинули 6 медиків

Віктор Ляшко заявив, що з 24 лютого в Україні обстріляли 274 лікарні в Україні, 13 – знищено повністю.

На жаль, окупанти вивели з ладу 70 швидких.

6 медичних працівників вбито, 20 – тяжко поранених. Це все наслідки війни, наслідки терористичних дій російської федерації в Україні,

– розповів міністр.

Проте додав, що медичні заклади працюють і люди можуть отримати допомогу. Ба більше, у більшості випадків працюють аптеки.

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