Окупанти вранці ракетами атакували Миколаїв: серед поранених – дитина

Зранку 25 квітня російські війська знову атакували Миколаїв ракетами. Через обстріли пошкоджені кілька будівель у житловому районі.

Внаслідок руйнувань двоє людей отримали поранення. Одна з них – дитина. Міський голова Олександр Сєнкевич попросив людей не нехтувати правилами безпеки.

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Він наголосив, що під час повітряної тривоги потрібно триматися якомога далі від вікон, дотримуватися правила двох стін або ховатись в укриттях.

Бережіть себе і своїх рідних!,

– наголосив Сєнкєвич.

Зверніть увагу: 26 квітня Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів з І групою резус (+), ІІІ групою резус (-) та IV групою резус (+) та (-).

Адреса: провулок Радіо, 2.

Початок роботи: із 8:00.

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