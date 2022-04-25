Окупанти вранці ракетами атакували Миколаїв: серед поранених – дитина
25 квітня 2022 , 23:55Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Олександра Сєнкевича
Зранку 25 квітня російські війська знову атакували Миколаїв ракетами. Через обстріли пошкоджені кілька будівель у житловому районі.
Внаслідок руйнувань двоє людей отримали поранення. Одна з них – дитина. Міський голова Олександр Сєнкевич попросив людей не нехтувати правилами безпеки.
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Він наголосив, що під час повітряної тривоги потрібно триматися якомога далі від вікон, дотримуватися правила двох стін або ховатись в укриттях.
Бережіть себе і своїх рідних!,
– наголосив Сєнкєвич.
Зверніть увагу: 26 квітня Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів з І групою резус (+), ІІІ групою резус (-) та IV групою резус (+) та (-).
- Адреса: провулок Радіо, 2.
- Початок роботи: із 8:00.
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