На окупованому Донбасі критично не вистачає ліків, – Мендель

На тимчасово окупованій частині Донбасу критично не вистачає ліків та медичних товарів. Мовиться не тільки про товари, необхідні при лікуванні COVID-19, але й препарати від звичайних хвороб.

Про це прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла в ефірі передачі "Погляд з Банкової".

Читайте також Це можна назвати медичним геноцидом, – Резніков про ситуацію з COVID-19 на окупованому Донбасі

Критична ситуація з ліками на окупованому Донбасі

За словами Мендель, на Донбасі вкрай необхідні медичні товари. Тому Червоний Хрест й інші міжнародні організації скерують туди гуманітарну допомогу.

Мова йде про препарати проти астми, діабету, гіпертонії та серцевих хвороб. Окрім того, на Донбасі не вистачає і товарів для лікування COVID-19.

Червоний Хрест постачає концентратори кисню, засоби індивідуального захисту для лікарів та пацієнтів,

– зазначила Мендель.

Прессекретарка Зеленського додала, що в підконтрольному уряду Бахмуті за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста будують відділення невідкладної медичної допомоги.

Мендель підсумувала, що ці факти показують, хто і як на міжнародному рівні допомагає жителям Донбасу.

Ситуація з коронавірусом на окупованому Донбасі