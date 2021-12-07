В окупованому Криму знайшли мертвим керівника філії російського "Аерофлоту"

У тимчасово окупованому Криму 5 грудня виявили тіло керівника філії російського "Аерофлоту" Роберта Валєєва. В його портфелі знайшли передсмертну записку.

У телеграм-каналі Baza пишуть, що в "листі" чоловік попрощався зі своїми рідними та звинуватив у своїй загибелі двох людей, які запланували розділити бюджет авіакомпанії.

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Валєєва знайшли мертвим

Валєєва 5 грудня знайшли повішеним у офісі вантажного терміналу "Аерофлоту" в Сімферополі.

У нього нібито були важкі стосунки з керівництвом. Окрім цього, останнім часом на нього чинили тиск слідчі. Він підозрював, що його хочуть підставити та посадити за розкрадання коштів.

У день смерті Валєєв мав летіти у відрядження до Москви. Перед рейсом він сказав, що піде поспати, але згодом зник,

– повідомляє Baza.

Колега годину не міг достукатися до начальника і зателефонував диспетчерові, яка оформляла квиток.

Вона зв'язалася з іншими співробітниками, опісля вони підійшли до кабінету, виламали двері та побачили тіло.

Валєєв припускав, що у Москві його хочуть звільнити за дорученням гендиректора "Аерофлоту".

Записку, в які були вказані ті, хто, можливо, причетний до смерті чоловіка, виявили слідчі. Проте, вони не дали прочитати її співробітникам поліції, які прибули на місце.