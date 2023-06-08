У Росії депутат жорстоко вбив дружину: замість в'язниці він вирушив до ПВК "Вагнера"

Якщо раніше ПВК "Вагнера" вербувала в'язнів, то зараз перейшла на новий рівень. Її лави поповнюють ті, кого мали б відправити до в'язниці. Серед них – російський депутат, який жорстоко вбив свою дружину.

Як повідомляють росЗМІ, мовиться про Олександра Хаконова. Він колишній депутат Тасіївської районної ради. І мав він сісти майже на 10 років, але "відмазався" з допомогою ПВК "Вагнера", передає 24 Канал.

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Замість в'язниці – фронт

Відомо, що за вбивство дружини йому загрожував термін 9 років і 8 місяців. Колишній народний обранець намагався оскаржити рішення суду, але досягнути бажаного не зміг. Утім, за ґрати він теж не відправився, а поїхав на фронт, щоб брати участь у так званій "спецоперації".

Власне, він ще у СІЗО вирішив стати частиною ПВК Пригожина. Він вступив до лав вагнерівців, щоб таким чином уникнути законного покарання.

До України відправили жорстокого вбивцю

А тепер розповімо детальніше про те, чому Хаконова засудили. Він убив свою дружину 28 березня 2022 року. Вони разом розпивали спиртні напої, після чого пара посварилася.

Чоловік, розгніваний висловлюваннями на свою адресу, схопив ніж і завдав дружині удари в область грудної клітини. Від отриманих поранень вона одразу померла,

– розповіли в прокуратурі.

Текст рішення суду додає деталей до суті справи. Як з'ясувалося, Олександр запропонував Олені зайнятися сексом. Утім, вона "відмовилася та почала його принижувати як чоловіка, через що вони і посварилися".

Зауважимо, що Хаконов вирішив позбутися тіла своєї коханої. Для цього вивіз його до лісу, залишивши біля звалища та присипавши гілками та снігом. Цинізм зашкалював, коли він 29 березня звернувся до поліції та повідомив, що його кохана зникла. Мовляв, вона вийшла з дому та не повернулася. Вже 1 квітня тіло 35-річної жінки вдалося знайти.

Згодом він таки зізнався у скоєному. Згідно з рішенням суду, його мали відправити до колонії суворого режиму. Сам Хаконов двічі намагався оскаржити вирок, але нічого не добився.

У скаргах на вирок чоловік виправдовував убивство "психологічною наукою": у всьому виною афект, викликаний тяжкою образою з боку дружини. Тяжко ображений, він не контролював свою поведінку. Просив суд пом'якшити вирок і врахувати в заслуги благодійну діяльність,

– кажуть у прокуратурі.

Напередодні ми писали про іншого вагнерівця, котрий потрапив до полону. Його посадили за ґрати за вбивство та продаж наркотиків. І він розповів усю правду про вербування, ставлення до найманців і втрати.