Оператор телеканалу Медведчука виявився наркодилером: відео затримання

Київські правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця. Ним виявився працівник телеканалу, пов'язаного з Віктором Медведчуком.
Чоловіка затримали, поліція розпочала кримінальне провадження. За збут наркотиків фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.
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Що з'ясували правоохоронці
Київські спецпризначенці 11 червня здійснювали патрулювання у Шевченківському районі. Вони помітили чоловіка, який при появі поліцейських почав дивно поводитися.
З'ясувалося, що він робив "закладки" з наркотиками. Затриманий пояснив правоохоронцям, що за кожну з таких він отримував 60 гривень.
На місце прибула слідчо-оперативна група. У чоловіка виявили розфасовані наркотики, гроші та посвідчення співробітника одного із телеканалів.Зверніть увагу! Джерела видання "Цензор.НЕТ" повідомили, що затриманим є Тарас Олійник – оператор медведчуківського "Першого незалежного".
Під час обшуків у будинку затриманого поліція знайшла:
- близько кілограма амфетаміну;
- 100 таблеток екстезі;
- канабіс;
- марки ЛСД;
- ваги;
- пакетики для розфасовки наркотиків.
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