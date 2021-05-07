Оприлюднили телефонні розмови підозрюваного у вбивстві прикордонника Березенського

У Тячеві 6 травня відбулося чергове слухання справи щодо вбивства прикордонника Вадима Березенського. Суд оприлюднив телефонні розмови підозрюваного у вбивстві.

А вже 7 травня ці записи опублікувало у мережі Міністерство внутрішніх справ. На них підозрюваний спілкується зі своїми спільниками.

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Записи розмов підозрюваного у вбивстві Березенського

Чергове засідання щодо вбивства прикордонника Вадима Березенського відбулося 6 травня у Тячівському районному суді.

Суд розглянув аудіодокази, зокрема записи телефонних розмов контрабандиста, після скоєння ним смертельного наїзду на начальника відділу прикордонної служби "Ділове",

– зазначили у МВС.

У перемовинах зі спільниками підозрюваний фактично зізнався у скоєному ним злочині, зокрема повідомивши, що він переїхав прикордонника автівкою.

"Я переїхав прикордонника… Все, більше нічого телефоном не кажу. Подзвони тому", – сказав він. Далі підозрюваний говорив про 15 тисяч гривень і спільника, якого затримали прикордонники.

Що відомо про розгляд справи

Це вже 7 слухання новим суддівським складом після перенесення розгляду справи із Рахівського районного суду.

У вересні 2020 року справу почали розглядати заново.

За 8 місяців суд 5 разів збирався для продовження терміну тримання під вартою підозрюваного у вбивстві й лише 2 рази, аби розглянути докази у справі.

6 травня суд продовжив термін тримання затриманого під вартою до 4 липня 2021 року. Наступне засідання на якому, можливо, будуть заслухані свідки наїзду на офіцера-прикордонника, заплановане на 16 червня.

Вбивство начальника відділу прикордонної служби "Ділове" сталося у листопаді 2018 року. Тоді прикордонники затримали порушника кордону зі значною сумою валюти.