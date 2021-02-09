ОПЗЖ своєю діяльністю на прифронтових територіях загрожує безпеці України, – Фесенко

9 лютого 2021 , 14:16
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Діяльність "Опозиційної платформи – За життя" та інших політичних сил проросійського спрямування може загрожувати безпеці України.

Джерело:

5 канал

Особливо якщо йдеться про присутність таких політичних сил та наявні у них ресурси для розкачування ситуації на прифронтових територіях Донбасу.

Таку думку висловив політолог, очільник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

На його думку, сьогодні загрози з боку Росії реальні, як ніколи раніше. А інструментом для їх реалізації можуть стати саме прихильники проросійських сил, зокрема, політичних партій на кшталт ОПЗЖ.

Вони можуть бути, безумовно, "5 колоною". Не лише ОПЗЖ, а й прихильники Шарія чи інших. Але ОПЗЖ має широку електоральну базу людей, зокрема, з керівним досвідом. І вони теж можуть бути задіяні. Тим паче, що там є люди, що мають прямі зв'язки з Росією – той же Медведчук та інші – і їх теж можуть використати як "5 колону",
– зазначив Фесенко.

Політолог не готовий окреслювати часові рамки чергової ескалації гібридної війни Росії проти України, але найбільшу небезпеку прогнозує не лише у прифронтових містах, зокрема, у Маріуполі, але й на всій протяжності російсько-українського кордону.

Політолог переконаний, що якнайменше 10% українських громадян мають потенційно проросійські погляди.

"І це до тих, хто вже визначився і підтримує ОПЗЖ. Тому блокування агресивних медійних провідників путінської політики в Україні – перший і правильний крок", – зазначив Фесенко.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув на те, що будуть і наступні кроки, зокрема, запровадження санкцій щодо осіб та організацій, які загрожують територіальній цілісності та безпеці держави.

"Я впевнений, що найближчим часом санкції будуть продовжуватися. Більше того, можу з впевненістю сказати, що там буде ряд депутатів, які сьогодні засідають у ВР", – анонсував секретар РНБО, не називаючи прізвищ можливих фігурантів з майбутніх рішень щодо запровадження санкцій.

Експерти запропонували власний алгоритм протидії новим викликам гібридної агресії:

  • відслідковувати ситуацію та оцінювати політичні загрози;
  • миттєво і виважено реагувати на провокації сепаратистів;
  • пильно спостерігати за намірами та діями ОПЗЖ та інших сил проросійського спрямування;
  • мобілізувати роботу спецслужб у напрямку протидії гібридній агресії, зокрема, її інформаційній площині;
  • налагодити дієву комунікацію між спецслужбами та вищим керівництвом країни щодо інформування влади про реальні загрози;
  • пропрацювати механізм інформування суспільства про найбільші з виявлених викликів задля попередження маніпуляцій, введення людей в оману та розхитування суспільно-політичної ситуації.