ОПЗЖ своєю діяльністю на прифронтових територіях загрожує безпеці України, – Фесенко

Діяльність "Опозиційної платформи – За життя" та інших політичних сил проросійського спрямування може загрожувати безпеці України.

Особливо якщо йдеться про присутність таких політичних сил та наявні у них ресурси для розкачування ситуації на прифронтових територіях Донбасу.

Таку думку висловив політолог, очільник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

На його думку, сьогодні загрози з боку Росії реальні, як ніколи раніше. А інструментом для їх реалізації можуть стати саме прихильники проросійських сил, зокрема, політичних партій на кшталт ОПЗЖ.

Вони можуть бути, безумовно, "5 колоною". Не лише ОПЗЖ, а й прихильники Шарія чи інших. Але ОПЗЖ має широку електоральну базу людей, зокрема, з керівним досвідом. І вони теж можуть бути задіяні. Тим паче, що там є люди, що мають прямі зв'язки з Росією – той же Медведчук та інші – і їх теж можуть використати як "5 колону",

– зазначив Фесенко.

Політолог не готовий окреслювати часові рамки чергової ескалації гібридної війни Росії проти України, але найбільшу небезпеку прогнозує не лише у прифронтових містах, зокрема, у Маріуполі, але й на всій протяжності російсько-українського кордону.

Політолог переконаний, що якнайменше 10% українських громадян мають потенційно проросійські погляди.

"І це до тих, хто вже визначився і підтримує ОПЗЖ. Тому блокування агресивних медійних провідників путінської політики в Україні – перший і правильний крок", – зазначив Фесенко.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув на те, що будуть і наступні кроки, зокрема, запровадження санкцій щодо осіб та організацій, які загрожують територіальній цілісності та безпеці держави.

"Я впевнений, що найближчим часом санкції будуть продовжуватися. Більше того, можу з впевненістю сказати, що там буде ряд депутатів, які сьогодні засідають у ВР", – анонсував секретар РНБО, не називаючи прізвищ можливих фігурантів з майбутніх рішень щодо запровадження санкцій.

Експерти запропонували власний алгоритм протидії новим викликам гібридної агресії: