Оргія священників за участі працівника ескорту: у Польщі спалахнув гучний секс-скандал

У Польщі набирає обертів гучний скандал довкола католицької церкви. Священників міста Домброва Гурнича звинувачують в організації гей-оргії, на яку представники духовенства викликали працівника ескорту. Останньому під час оргії стало зле і один зі священників викликав швидку.

Саме через виклик медиків і стало відомо про скандал. Зараз правоохоронці та церква проводять розслідування, а тим часом серед поляків та і взагалі католиків тривають дискусії. Що трапилося Домбровій Гурничі та якими є наслідки – розбирався 24 Канал.

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Священники не відчинили двері медикам

Ще тиждень тому впливове польське видання Gazeta Wyborcza першим повідомило про гучний скандал у Домбровій Гурничі. А відомо про нього стало тому, що на місце викликали медиків – працівнику ескорту, якого замовили священники стало зле під час оргії і він втратив свідомість. Один з учасників "дійства" викликав швидку, однак інші священники вирішили не впускати медиків.

Варто відзначити, що перешкоджання медикам у наданні допомоги тим, чиєму життю за здоров'ю загрожує небезпека, є криміналізованим. Тому працівники швидкої викликали поліцію.

Джерело видання відзначило, що те, що ще й залишається невідомим факт, чи давав працівник ескорту згоду на секс з групою людей. Бо тоді правоохоронцям доведеться розслідувати справу в іншій площині. Однак вже відомо, що правоохоронці скерували матеріали справи до прокуратури.

Ми розслідуємо ненадання допомоги особі, яка опинилася в ситуації, коли є загроза смерті чи шкоди для здоров’я. Це передбачає покарання до 3 років позбавлення волі,

– повідомили в прокуратурі.

Поліція не розкриває деталей події як і того, чи зізналися священники у тому, що це була оргія. Однак джерела в правоохоронних органах підтверджують ЗМІ цей факт.

Через це Сосновецька єпархіальна курія проводить власне розслідування. І вже зовсім не через ненадання медичної допомоги.

Польське суспільство розділилося

Коли саме трапилася оргія – невідомо. Однак у Сосновецькій єпархії у відповідь на запит ЗМІ відповіли, що курія 12 вересня була поінформована про втручання медиків та поліції у події в будинку, що належить парафії. Проте надавати деталей чи спростовувати інформацію, яка вже є публічною, там не стали.

А ось коли вже про скандал стало відомо на загал, невідомі підпалили двері Домбровської базиліки. У Сосновецькій єпархії засудили цю подію і наголосили, що підпал – не шлях для дискусій на складні теми.

Тим часом думки людей розділилися. Хтось відверто розчарований діями священників та вимагає покарання для них, а інші ж стверджують, що не варто вірити всій інформації, яка зараз поширюється. Певна частина людей вважає, що священників просто оббріхують.

Полетіли "перші голови", але не останні

Польським ЗМІ вдалося з'ясувати, що організатором оргії є вікарій єпархії отець Томаш, який очолював видання Niedziela – католицький тижневик, осередки якого є у всій Польщі. Його видають уже століття.

Тижневик розірвав контракт з отцем. Крім того, його вже позбавили всіх церковних посад. Священник пішов у відпустку ще до того, як скандал став публічним. Зараз же його вислали за межі парафії до звершення розслідувань.

Під час недільної служби 24 вересня отець Анджей Стасяк, парафіяльний священник Базиліки Святого Павла згадав про скандал і про те, що до цього причетний отець Томаш. Звичайно, священник не вдавався до деталей, але засудив те, що трапилося у його парафії. Водночас Стасяк закликав парафіян не сіяти ненависть і не реагувати актами вандалізму, як це трапилося з дверима базиліки.

Водночас місцевий єпископ Гжеож Кашака звернувся до парафіян з листом, у якому закликав молитися за "присоромлених і засмучених" священників. У відповідь на це, представники громадськості, серед яких публіцист Томаш Терліковський, закликають єпископа піти у відставку. Зокрема і тому, що за даними ЗМІ, це вже не перший гомосексуальний скандал у єпархії Кашака.

Крім того, сама ж єпархія зараз проводить розслідування для встановлення усіх учасників оргії. У підсумку їх усіх можуть позбавити сану.

Скандал вже вийшов за межі Польщі

Про гучний скандал у Польщі вже пишуть світові ЗМІ і він породжує ряд дискусій, зокрема і про те, чому Католицьку церкву так часто сколихують секс-скандали. Часто це стосується педофілії, однак є і такі випадки, як той, що справився у Сосновецькій єпархії. Але і вони викликають гостру реакцію, тому що з одного боку церква засуджує гомосексуалізм, а з іншого – священники влаштовують гей-оргію.

Насамперед дискусія спричинена тим, що католики з різних країн вже неодноразово порушують питання про скасування целібату, тобто безшлюб'я серед усіх представників духовенства.

Річ у тім, що у православній та греко-католицькій церквах целібат є обов'язковим для тих, хто займає високі церковні посади. А в католицькій церкві він обов'язковий для всіх. Чи вирішить скасування целібату всіх проблем із секс-скандалами? Малоймовірно. Однак, можливо, допоможе зменшити їхню кількість, коли духівники нижчих рангів зможуть мати дружину та сім'ю.

Цікавий факт! Після смерті Івана-Павла ІІ у 2005 році серед 16-ти фаворитів на пост нового глави Католицької церкви був глава УГКЦ Блаженніший Любомир Гузар. Звичайно, що не всі кардинали підтримували ідею того, щоб вдруге поспіль обрати Папою архієпископа зі Східної Європи (Іван Павло ІІ був поляком). Однак чимало кардиналів підтримували кандидатуру Гузара, вважаючи, що представник церкви, де священники можуть одружуватися, зможе скасувати целібат.

Востаннє питання целібату в Католиціькій церкві переглядали в 1967 році, однак тоді папа Павло VI видав енцикліку з підтвердженням непорушності цього правила. Целібат існує в Католицькій церкві з ХІІІ століття.

Секс-скандали б'ють навіть по репутації Івана Павла ІІ

У 2021 році Польщу та весь католицький світ сколихнув скандал зі звинуваченням у бік Станіслава Дзівіша – одного з найближчих соратників папи Івана Павла ІІ, який був другом понтифіка ще з часів, коли той був єпископом. За даними розслідувань, Дзівіш, будучи особистим секретарем покійного папи, робив усе, аби покривати випадки педофілії.

Ба більше, у 2023 році видання BBC опублікувало нове розслідування, відповідно до якого, Іван Павло ІІ, ще будучи єпископом у Кракові, покривав випадки педофілії.

Польський уряд назвав наведені докази не достатньо ваговими. Однак і справді, якщо докази будуть вагомими, погляд на Івана Павла ІІ, якого канонізувала церква, доведеться переглянути. А це особливо складно для Польщі, для якої понтифік є національним героєм, а країна має найбільшу частку віруючих католиків у Європі.