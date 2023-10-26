П'яні слухали російську музику біля Алеї Героїв: на Рівненщині на підлітків склали протоколи

У місті Острог Рівненської області підлітки слухали російську музику біля Алеї Героїв. Вони були напідпитку й дуже зухвало себе поводили.

Інцидент стався 21 жовтня близько о 23:45. У мережі також опублікували кадри, як молодь розважалася у сквері.

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На неповнолітніх склали протоколи

У соцмережах ввечері 21 жовтня з’явилися кадри, як підлітки голосно слухали російську музику у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, вони постійно кричали й зухвало себе поводили. Це все відбувалося поблизу Алеї Героїв на проспекті Незалежності. Про порушення повідомила одна з місцевих жительок Острогу, яка побачила обурливі кадри у мережі.

Неповнолітні розважалися біля Алеї Героїв: дивіться відео

На місце виклику відразу виїхали патрульні поліцейські. Коли правоохоронці прибули на Алею Героїв, то порушників там вже не було. Аби недопустити чергових правопорушень, поліцейські посилили превентивні заходи та патрулювання в Острозі.

Правоохоронці провели перевірку й встановили 15 осіб віком від 113 до 20 років, які могли бути причетними до порушення правопорядку. Наразі відомо, що у поліції склали 5 адмінматеріалів:

три протоколи за порушення статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) – "Поява у громадських місцях у п’яному вигляді або розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях";

два протоколи за порушення статті 180 КУпАП – "Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння";

один протокол за порушення статті 184 КУпАП – "Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей".

У поліції повідомили, що з підлітками-порушниками провели профілактичні бесіди, а батьків – попередили про заборону неповнолітнім в громадських місцях після 22:00 без супроводу дорослих.

У Києві підлітки обкрадали могили Героїв

У Києві підлітки заради розваги розкрадали могили загиблих військових. Малолітні порушники забирали з могил прапори, браслети та інші пам’ятні речі.

Правоохоронці встановили 8 малолітніх порушників. Ними виявилися хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження. Усіх разом з батьками було доставлено до відділу поліції для проведення виховної роботи та складання адміністративних матеріалів через неналежне виховання дітей.

Викрадені речі, які поліцейським вдалось розшукати, будуть повернуті родичам загиблих Героїв.