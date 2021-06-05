Пакети з'являються повсюди, – екоактивіст пояснив, чому важливо відмовитись від пластику

Ураїнці мають звикнути до екосвідомості у найближчі 9 місяців. Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє використання поліетиленових пакетів.

У супермаркетах на покупців із торбинками з тканини вже реагують цілком адекватно. Однак таке пакування охоронці можуть перевіряти, чи справді всередині лежить потрібний продукт.

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Що передбачає законопроєкт

Як розповів ініціатор законопроєкту, народний депутат Ігор Кривошеєв, будуть обмежені пакети товщиною менше ніж 50 мікрометрів, так звані надтонкі та тонкі пакети.

Вони є найнебезпечніші, тому що швидко рвуться. Відповідно, люди їх найчастіше відразу викидають. Після цього на звалищах вони розлітаються, з вітром потрапляють в природу,

– пояснив він.

Однак ухвалені норми не стосуватимуться упаковок, тобто тих пакетів, які використовують для фасування круп, риби, м'яса та сміття. Ними парламент займеться через 2 роки.

Як каратимуть за порушення

За продаж товарів у поліетиленових пакетиках каратимуть. На перший раз для власників супермаркетів та ресторанів ця сума складатиме від 8 500 гривень до 17 000 гривень. За друге порушення доведеться сплатити 34 тисячі гривень.

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Реакція екоактивістів на закон – позитивна

Екоактивісти схвально реагують на ухвалений законопроєкт, адже використання пластикових пакетів останнім часом лише зростає. Водночас влада не розв'язує проблему із їхньою переробкою.

Споживання у людей зросте, пакети появляються повсюди. Все працює так, щоб попит у людей ріс. Відповідно, збільшується й кількість сміття,

– зауважив співзасновник ГО "Екола" Назар Мозговий

Однак навіть із ухваленням закону про заборону використання поліетиленових пакетів, їх не стане менше, заявив Мозговий. Зміниться лише їхня якість. Зокрема, пакетики виготовлятимуть з спеціальної плівки. Вони будуть достатньо міцними, аби покупці не брали відразу 2 – 3 пакети.

Наразі Україна 87 країна у світі, яка обмежила обіг пластикових пакетів. Раніше серед держав Європи це зробили Бельгія, Франція та Швеція.