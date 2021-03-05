Папа Римський вперше за історію католицької церкви відвідав Ірак

Папа Римський Франциск прилетів до Багдаду 5 березня. Це стало його першою подорожжю за час пандемії та загалом першим візитом глави католицької церкви до Іраку.

В Іраці Папа Римський Франциск пробуде чотири дні. Він зустрінеться з владою країни, представниками духовенства та вірянами-християнами.

Раніше Папа Римський передбачив новий Всесвітній потоп

Чому Папа Римський приїхав в Ірак

Це так званий "апостольський" візит, під час якого Папа благословить вірян країни. Зазначається, що Папа Римський наполіг на візиті, попри новий спалах COVID-19 в Іраці.



В аеропорту Папу зустрів прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі / Фото Getty Images

Що відвідає Папа Римський

Глава католицької церкви виступить із закликом до миру та надихне християн, які зазнали переслідування.

У суботу Папа Римський вилетить до міста Ан-Наджаф, де відвідає лідера ісламської течії шиїтів – аятолу Алі аль-Сістані.

Папа відвідає міжрелігійну зустріч у стародавньому місті Ур, яке традиційно вважається місцем народження пророка Авраама.

У неділю він вирушить до міста Мосул на півночі Іраку, де промовить на Церковній площі молитву за жертв війни з Ісламською державою.

Чому в Ірак не їздили раніше

Посол Туреччини у Ватикані зазначив : такий візит Папи внесе стабільність в неспокійний регіон. Туреччина лише вітає такі візити глави католицької церкви. Що цікаво при такій заяві, так це те, Туреччина здебільшого є мусульманською країною.

Папа Франциск говорив про бажання поїхати до Іраку ще у 2019 році, але завадила пандемія. Відтак він заявив, "що не може підвести християн вдруге і не приїхати".

Раніше до Іраку планував вирушити Іван Павло II, але скасував поїздку у 2000 році. Сталося це через невдалі переговори з тодішнім урядом Іраку і президентом Саддамом Хусейном.

Під час візиту для захисту Папи залучать майже 10 тисяч співробітників сил безпеки.

Християни в Іранці

Майже 67% іракських християн — халдейські католики, чия церква зберегла власні традиції, але визнає владу Папи в Римі.

Ще 20% є послідовниками Ассирійської церкви Сходу, яка вважається найстарішою в Іраку.

Решта – сирійські православні, сирійські католики, вірменські католики, послідовники Вірменської апостольської церкви, англіканства, євангельські християни та інші.

Джерело: Вікіпедія