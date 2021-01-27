Трагедія Освенцима: Папа Римський вшанував жертв та застеріг від повторення Голокосту

Папа Римський Франциск 27 січня вшанував пам'ять жертв Голокосту. У 76-ту річницю визволення табору Аушвіц він закликав людей уважно стежити за ідеологічним екстремізмом, тому що "це може повторитися".

Джерело: Associated Press

Понтифік вважає, що викривлені ідеології можуть прокласти шлях до нового масового знищення людей.

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Папа просить не забувати жертв Голокосту

Папа Франциск закликав не забувати трагедію Освенцима та людей, які стали жертвами нацистського режиму, – на знак людяності та як умову мирного майбутнього.

Пам'ятати – цей вислів гуманності. Запам'ятовувати – ознака ввічливості. Пам'ятати – це умова для кращого майбутнього миру та братерства,

– сказав Понтифік.

Він додав, що пам'ятати – це означає усвідомлювати можливість повторення подібних речей. Адже все може розпочатися з ідеологічних пропозицій про "порятунок народу", а у підсумку призводить до знищення цього народу та всього людства.

В Україні вшанували пам'ять жертв Голокосту: коротко

Що таке Освенцим або Аушвіц? Освенцим, відомий також під німецькими назвами Аушвіц або концентраційний табір Аушвіц-Біркенау – комплекс німецьких концтаборів, що розташовувався в 1940 – 1945 роках у Польщі. Його призначенням було масове знищення людей. Цей комплекс складався з концентраційного табору, табору смерті й таборів примусової праці. У ньому було вбито близько мільйона євреїв. Серед інших жертв було від 70 000 до 74 000 поляків, 21 000 ромів і близько 15 000 радянських військовополонених.

27 січня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Дата 27 січня обрана невипадково: саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенцима.