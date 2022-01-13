Пастка для ЗМІ: як звинувачений у шахрайстві Михайло Кокорич намагається "відбілити" репутацію

Ділова репутація дуже важлива для будь-якої компанії. І часом недобросовісні підприємці готові на все, щоб поліпшити або "відбілити" свій імідж, який похитнувся. Для цього їм іноді вдається використовувати навіть імениті ділові видання.

Так, нещодавно на сайті Forbes було опубліковано велике інтерв'ю з російським інвестором і CEO Михайлом Кокоричем. Раніше не менш масштабна розмова з ним з'явилася у виданні The Bell, а ключові витяги звідти перебралися на ресурс VC. Очевидно, що Кокорич, який за останні роки потрапив у кілька гучних репутаційних скандалів, тепер намагається виправити ситуацію.

Маніпуляції з даними

Михайло Кокорич відомий тим, що в 2017 році створив в США стартап Momentus Space – компанія займається розробкою космічного буксира, який повинен переміщати супутники між орбітами. У певний момент Momentus Space оцінювали в 1,2 мільярда доларів. Однак акції компанії впали після того, як Комісія з цінних паперів США звинуватила Кокорича у введенні інвесторів в оману.

Вся справа в тому, що російський підприємець з перших днів створення Momentus Space займався лише одним – пошуком інвесторів. До кінця 2019 року компанія не мала доходів і потребувала додаткового капіталу для фінансування свого зростання, фактично, Momentus перебувала в режимі постійного збору коштів.

Для залучення капіталу Кокорич був готовий багато на що. Так, щоб продемонструвати "комерційну життєздатність двигуна" для виведення супутників на орбіти і вселити в інвесторів "абсолютну впевненість" в 2019 році Кокорич анонсував місію "El Camino Real". Однак запуск експериментальної установки в рамках цього проекту був свідомо провальний. Як наслідок, Кокорич отримав передбачувано погані результати, які, за оцінками експертів, "не дають можливості використовувати продукти в комерційних цілях".

Однак Кокорич приховав цю інформацію – на презентаціях говорив інвесторам, що випробування пройшли успішно і демонстрував сфальсифіковані дані про їх результати, а також давав свідомо помилкові оцінки майбутнього прибутку компанії і "передбачав" до 2027 року виручку в 4 мільярдів доларів.

За допомогою таких маніпуляцій заповзятливий бізнесмен зміг залучити 175 мільйонів доларів, продаючи акції по 10 доларів.

Наступним кроком для Кокорича стало набуття публічного статусу для Momentus. Для цього він використовував підставну компанію Stable Road Acquisition Corp, яка не проводить власних операцій.

Влітку і восени 2020 року Кокорич і генеральний директор Stable Road узгодили подробиці злиття двох компаній. В ході цих переговорів Кокорич знову приховав подробиці провальних випробувань.

При цьому справи у компанії йшли так собі – в 2020 і 2021 році Momentus Space провалила всі запити на сертифікацію і не отримала жодного дозволу на запуск ракет в космос. Це теж приховувалося від інвесторів і партнерів.

Справа закінчилася тим, що в 2021 році на Михайла Кокорича було відкрито судову справу від імені окружного суду США округу Колумбія. Йому пред'явлено звинувачення в 99 тезах.

Більше того, діяльність Кокорича привернула увагу уряду США.

За даними розслідування журналу Quartz, російському бізнесменові заборонили "працювати з продуктами його власної компанії" через правила США, спрямовані на захист передових космічних технологій від геополітичних суперників Штатів, зокрема, Росії.

Перше попередження від Департаменту безпеки за порушення цих правил Momentus отримала ще в 2019 році.

А в січні 2021 року Міністерство оборони США заявило, що "компанія Momentus становить небезпеку для національної безпеки".

Переведення Momentus в публічну сферу шляхом злиття з Stable Road було потрібне Кокоричу щоб уникнути специфічних перевірок з боку Міноборони США, проте в підсумку це йому не вдалося.

Уряд США присвоїв технологіям Momentus статус "мають подвійне застосування" – як в цивільних цілях, так і у військових.

Креслення для "Роскосмосу" і втеча до Швейцарії

Кокорич не став чекати жорсткої реакції американської влади і покинув межі США. Зараз він ховається в Швейцарії без можливості відвідати Росію. У політичному притулку в Штатах, робочих візах та інших проханнях Кокоричу відмовлено.

Ба більше, сьогодні ним зацікавилося ФБР. За даними джерел, Кокорич через Dropbox передав "Роскосмосу" креслення космічного деплоера (металеве сполучне кільце, важливий елемент в ракетобудуванні, який використовується для з'єднання супутника і ракети).

Після прибуття до Швейцарії, за вказівкою місцевих спецслужб, його піддали ретельному обшуку, проте нічого незаконного не знайшли і в країну його все ж пустили.

Спроба відновити імідж

Сьогодні зі Швейцарії Кокорич робить все, щоб "відбілити" свою репутацію. Під час спілкування з журналістами він всіляко уникає теми маніпуляцій з даними про випробування, а всі проблеми з законом в США пояснює своїм російським громадянством. Він багато розповідає про космос, розвиток людства, інновації, а ще активно рекламує свій новий стартап – компанію Destinus.

Кокорич позиціонує себе, як бізнесмена-іноватора. І іноді йому вдається ввести в оману навіть солідні ЗМІ. Однак від реальних фактів з його трудової біографії, цьому заповзятливому ділку відмахнутися не вдасться.