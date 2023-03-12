Черг до військкоматів вже нема, а нам потрібні бійці, – командир Вишебаба про ситуацію на фронті

Командир відділення Павло Вишебаба розповів, що людей на війні треба міняти, треба давати їм час відпочити. Адже довгий час на війні військові втрачають пильність.

Це відбувається через емоційну та фізичну втому. Військовий також розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, що, чим довше вони на війні, тим більше необов'язкових втрат.

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Чому донатів не достатньо, а потрібні люди

Павло Вишебаба заявив, що з часом люди на фронті починають нехтувати безпекою.

Вони настільки звикають до того, що можуть померти в будь-яку секунду, що вже перестають берегти своє життя,

– зауважив військовий.

Тобто, попри підготовку та патріотичність, людей треба міняти й давати можливість відпочити. Адже бригада Вишебаби на передовій вже 12-й місяць.

"Дивлюся по психологічному та фізичному стані побратимів – вони виконують накази, роблять те, що їм говорять, але ефективність дуже падає. Тому чоловіки не можуть нехтувати мобілізацією. Не можна забувати, що ми щодня втрачаємо людей – є поранені та загиблі. Цей резерв треба поповнювати", – пояснив командир.

За його словами, у них в 68-й бригаді не вистачає людей.

Те, що людям не подобається, що військкомати за кимось бігають та видають повістки, а як ви хотіли? Черг до військкоматів вже нема, а нам потрібні люди. Якщо наш воїн зазнав поранення і поїхав на лікування, то його роботу робить інший,

– розповів військовослужбовець.

Він додав, що наразі у нього в підрозділі 5 бійців працюють за десятьох і довго так тривати не може.

"Я розумію, що кинути мирне життя і піти у військо – складне рішення. Але як інакше? Тільки донатами не переможеш, нам потрібні люди", – підсумував боєць.

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