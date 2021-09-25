Педіатр знає: як поновити календар щеплень дитини

Вакцинація допомагає батькам ефективно захистити свою дитину від захворювань, що не мають специфічного лікування і можуть загрожувати здоров'ю та життю малюка. Але як бути, якщо з певних причин одне чи кілька щеплень були пропущені, або вакцинація не розпочалася вчасно?

Вакцинація дитини — важливе питання, що виникає відразу після народження малюка. Адже перші щеплення — від гепатиту В та туберкульозу (БЦЖ) — роблять ще у пологовому будинку (звичайно, якщо немає протипоказань).

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До речі, навіть ці перші щеплення за бажанням батьків можна робити в іншій поліклініці. Для цього достатньо попередити медперсонал полового та звернутися до обраного медзакладу відносно наявності вакцини. До нашої поліклініки також часто звертаються за вакцинацію немовлят, починаючи з перших днів життя. Тому для зручності батьків та їх малюка ми практично завжди готові зробити щеплення вже під час першого візиту, адже маємо у наявності потрібні вакцини.

Вакцинований = захищений

Вакцини не слід боятися. Щодня кожна людина, і доросла, і мала, стикається з сотнями тисяч різних антигенів та успішно протистоїть їм. Більшість вакцин, які ми вводимо інактивовані, в їх складі є антигени — часточок "вбитого" збудника, на який реагує наш імунітет. Існують також "живі" вакцини, що містять живий штам, але він ослаблений настільки, що людина не може від нього заразитися.

Від вакцини дитина не захворіє, проте її організм стане більш стійким до хвороби.

Після щеплення можливе підвищення температури тіла — це нормальне та безпечне явище. Найгірше що може бути після вакцини це анафілаксії — алергічні реакції негайного типу, які бувають вкрай рідко і можуть виникати на введення будь-якого препарату чи навіть на їжу. Тому я раджу своїм пацієнтам залишатись 30 хвилин в клініці, як вказано в інструкції до вакцин. У нас є всі необхідні засоби для надання швидкої допомоги у разі такої реакції організму.

Як слушно зауважує моя колега Марина Шамановська, лікарка-педіатр дитячої поліклініки "Веселка", обов'язкові щеплення робляться від небезпечних захворювань, що зазвичай не мають специфічного лікування та дуже важко піддаються лікуванню в принципі. При цьому вони мають дуже серйозні наслідки для здоров'я та становлять небезпеку для життя дитини. Наприклад, наслідки кашлюку, пояснює колега, досить серйозні — це пневмонії, апное, зупинка дихання, крововиливи. І наслідки можуть залишитись на все життя.

Краще вакцинуватися відповідно до графіка щеплень і не хвилюватися з цього приводу. Адже пропускаючи планову вакцинацію, ми щодня наражаємо дитину на небезпеку.

Цього літа у Львівській області 7-річна дівчинка травмувалася та підхопила правець, тому що була вакцинована тільки однією дозою вакцини проти цієї хвороби. Дитина тривалий час провела в реанімації на межі життя і смерті. Правець можна отримати з будь-якою травмою. А це небезпечне захворювання, що має високу летальність, і його наслідки можуть бути дуже неприємні. Це постійна інфекція, що не має специфічного лікування, і якщо дитина після неї виживе, то велике везіння.

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Загальна стратегія + індивідуальна тактика

На державному рівні Україна розробила загальнонаціональний календар вакцинації для дітей. У ньому передбачені назви та строки усіх обов'язкових щеплень, вакцини для яких безкоштовно надаються у поліклініках. Це дуже хороший базис для батьків, щоб розуміти картину загалом та планувати візити до лікаря. Проте кожна дитина особлива, тому правильно ще на першому місяці її життя обговорити з лікарем, який її "вестиме", усі нюанси вакцинації.

Календар щеплень, рекомендації МОЗ

Педіатри у нашій поліклініці "Веселка" звертають увагу батьків на ці моменти та допомагають скласти індивідуальний графік подальших щеплень відповідно до стану здоров’я дитини та побажань батьків. Буває, що передчасне народження, замала маса тіла або інші чинники викликають потребу в коригуванні календаря щеплень.

У разі відсутності протипоказань деякі щеплення можна робити в один день, тобто за один візит до лікаря ввести дві, три чи навіть чотири вакцини. Це дозволяє економити час, кошти, а головне — зменшує емоційне навантаження для дитини.

Крім того, існують так звані додаткові вакцини, які МОЗ України рекомендує вводити. Це, наприклад, щеплення від пневмококу та менінгококу, від сезонного грипу. Їх можна робити вже з 1,5-місячного віку, але не всі батьки знають, що такі рекомендації існують на рівні держави.

Якщо пропустили щеплення

Інколи трапляється, що через хворобу чи інші причини якесь щеплення було пропущене, чи вакцинація взагалі не розпочалася вчасно. Наприклад, минулого року через пандемію були випадки пропуску запланованих щеплень.

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Бувають ситуації, коли батьки не хотіли вакцинувати дитину взагалі, боячись якихось поганих наслідків. З часом вони прочитали багато інформації щодо щеплень, поспілкувалися зі спеціалістами та знайомими, можливо, дитина знайомих тяжко перехворіла через відсутність щеплення, і це змусило їх змінити думку. Ми в таких випадках допомагаємо скласти індивідуальний графік відповідно до віку дитини.

Якщо було пропущене щеплення, не треба панікувати або зовсім відмовлятися від подальшої вакцинації.

На сьогоднішній день немає необхідності перевакциновуватися: зараховуються всі дози, які дитина отримала за своє життя, навіть якщо інтервал між щепленнями був набагато більший, ніж в календарі вакцинації. Але справа у тім, й тут погоджуюся із колегами, що у разі порушення інтервалів між вакцинаціями знижується захист.

Якщо ці інтервали досить великі, захист настільки погіршується, що дитина може бути вже не захищена від тієї хвороби, від якої колись вакцинувалася. Наприклад, від дифтерії та правцю вводиться неактивована вакцина, тому доз для того, щоб сформувався достатній імунітет, треба багато. Якщо ж дитина отримала першу дозу до річного віку, а другу не мала протягом наступних 3 – 4 років, можна вважати, що вона вже не має захисту.

Тому бажано робити усі щеплення вчасно, щоб сформувати дієвий і стійкий імунітет та бути спокійними з приводу захисту дитини.