Вона була донькою одного з найвідоміших поетів світу, але увійшла в історію зовсім не завдяки літературі. Ада Лавлейс за сто років до появи сучасних комп'ютерів описала алгоритм для обчислювальної машини й передбачила, що та зможе навіть створювати музику. Її талант до математики розкрився під впливом матері, яка боялася, що дівчина успадкує від батька його нібито нестабільний характер.

27 листопада 1852 року Ада померла, залишивши після себе ідеї, які випередили епоху. Більше про це розкаже 24 Канал.

Чому мати боялася, що Ада стане схожою на батька?

Ада народилася 10 грудня 1815 року в родині поета Джорджа Байрона та Аннабелли Мілбенк. Їхній шлюб швидко розпався: батьки дівчинки розлучилися, коли їй було лише кілька тижнів. У квітні 1816 року Байрон залишив Англію, і донька більше ніколи його не бачила.

Мати Ади побоювалася, що дівчинка успадкує від батька схильність до емоційних потрясінь і його бурхливий темперамент. Тому вона наполягала на суворому вихованні, зосередженому на математиці, логіці та природничих науках.

Аннабелла хотіла, щоб донька розвивала дисципліноване мислення, а не захоплювалася поезією, як Байрон. Однак план матері дав несподіваний результат. Ада не відмовилася від уяви та творчості, а навчилася поєднувати їх із точними науками. Вона захоплювалася ідеєю, що математика може пояснювати не лише числа, а й складні закономірності світу.

Як донька Байрона випередила свій час?

У 1833 році 17-річна Ада познайомилася з математиком і винахідником Чарльзом Беббіджем. Він показав їй проєкт механічної обчислювальної машини, яка згодом отримала назву "аналітична машина". Дівчину вразила ідея пристрою, здатного виконувати складні обчислення за заданими інструкціями. Справжній прорив стався у 1843 році.

Ада переклала англійською мовою статтю італійського математика Луїджі Менабреа про винахід Беббіджа й доповнила її власними примітками. Вони виявилися приблизно втричі довшими за оригінальний текст. У цих нотатках Лавлейс описала послідовність операцій, за допомогою якої машина могла б обчислювати числа Бернуллі.

Саме цей алгоритм часто називають першою опублікованою комп'ютерною програмою, а Аду – першою програмісткою в історії. Та її передбачення були ще сміливішими. Лавлейс припускала, що машина зможе працювати не лише з числами, а й з іншими символами. Вона навіть уявляла, що за відповідних умов пристрій зможе створювати складні музичні композиції. На той час це звучало майже фантастично.



Ада Лавлейс випередила свій час / Фото Вікіпедія

Як пристрасть до перегонів ледь не зруйнувала життя Ади?

Попри інтелектуальні здібності, життя Ади не було безхмарним. Вона захоплювалася кінними перегонами й намагалася розробити математичну систему, яка допомогла б їй передбачати переможців і вигравати ставки.

Однак задум провалився. Азартне захоплення призвело до значних фінансових втрат, а Лавлейс навіть закладала коштовності, щоб покривати борги. За даними біографів, на момент смерті її борги через азартні ігри становили близько 2 тисяч фунтів стерлінгів.

Ця історія стала одним із найсуперечливіших епізодів її біографії: жінка, яка зуміла уявити можливості майбутніх комп'ютерів, не змогла знайти формулу власного виграшу.

Чому Аду поховали поруч із батьком?

У 1852 році здоров'я Лавлейс різко погіршилося. У неї діагностували рак матки, і 27 листопада того ж року вона померла. Їй було лише 36 років – стільки ж прожив і її батько, лорд Байрон. Перед смертю Ада попросила поховати її поруч із ним.

Попри те, що вони ніколи не знали одне одного, вона хотіла спочивати біля людини, чия слава супроводжувала її від народження. За життя її наукові ідеї не здобули широкого визнання. Лише через десятиліття, коли розвиток обчислювальної техніки набув нового масштабу, світ по-справжньому оцінив значення її праці.

Сьогодні Аду Лавлейс вважають однією з ключових постатей в історії програмування, а її ім'ям назвали мову програмування Ada.