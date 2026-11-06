Замахи, підпали і три банкрутства: страшна ціна, яку заплатив Адольф Сакс за саксофон

Сьогодні звук саксофона асоціюється з джазом, романтикою та переповненими концертними залами. Але його винахідник, бельгієць Адольф Сакс, народжений 6 листопада 1814 року, отримав разом із визнанням небезпечних ворогів. Поки композитори захоплювалися його інструментами, конкуренти намагалися витіснити майстра з ринку.

Судові процеси, боротьба за військові замовлення та три банкрутства перетворили його кар'єру на виснажливе протистояння. Як людина, що подарувала музиці новий голос, наприкінці життя залишилася без статків, – розкаже 24 Канал.

Чому винахід Сакса викликав стільки спротиву?

Сакс виріс у родині майстра музичних інструментів. Він знав ремесло зсередини, грав на флейті й кларнеті та прагнув удосконалювати їхню конструкцію. У 1842 році переїхав до Парижа – одного з головних музичних центрів Європи.

Його найвідомішим винаходом став саксофон, запатентований у 1846 році. Металевий корпус поєднувався з мундштуком і тростиною, подібними до кларнетових. Інструмент мав потужне звучання, але водночас дозволяв виконувати гнучкі, виразні мелодії. Для паризьких виробників Сакс був амбітним чужинцем, який претендував на їхніх покупців. Особливо багато важили військові замовлення: постачання інструментів армії обіцяло стабільний дохід.

Проти майстра розгорнули кампанію в пресі, переманювали працівників і оскаржували його патенти. Сакс також відповідав судовими позовами. Боротьба за право виробляти інструменти забирала гроші, які мали підтримувати майстерню.

Як далеко зайшла війна конкурентів?

Найпохмуріші епізоди біографії Сакса описує Майкл Сегелл у книжці The Devil's Horn. Автор розповідає про:

викрадення креслень та інструментів,

підкуп працівників,

загадкову пожежу, яка знищила майстерню.

У книжці є й історія про бомбу під ліжком винахідника: за цим переказом, вона вибухнула передчасно, і Сакс урятувався. Такі оповіді супроводжують його біографію вже багато років, хоча обставини замахів залишаються менш певними, ніж документована історія патентних суперечок.



Найвідомішим винаходом Адольфа Сакса став саксофон / Фото Вікіпедія

Як Сакс перетворив концерт на боротьбу за великий контракт?

Навесні 1845 року суперечка про майбутнє військової музики вийшла за межі кабінетів. На Марсовому полі в Парижі організували публічне змагання двох оркестрів. Один представляв традиційний склад, інший використовував запропоновані Саксом інструменти, зокрема саксгорни та саксофони.

Музиканти виконували ті самі твори, тож слухачі могли безпосередньо порівняти звучання. Сакс дозволив своєму винаходу переконати замовників замість нього. Його оркестр переміг, а військове відомство підтримало нову систему інструментів. Це принесло майстру важливі замовлення.

Чому успіх не врятував винахідника від розорення?

Військові контракти й професійне визнання не забезпечили фінансової стійкості. Сакс тричі ставав банкрутом – у 1852, 1873 та 1877 роках. Тривалі судові конфлікти виснажували підприємство, а втримати бізнес майстрові так і не вдалося.

Після останнього банкрутства на продаж виставили навіть його особисту колекцію із 467 музичних інструментів. Частину придбав куратор майбутнього брюссельського Музею музичних інструментів – сьогодні там зберігають 33 предмети з цього зібрання.

Сакс помер у Парижі 1894 року в бідності. Його винахід пережив комерційні поразки свого творця й згодом став одним із визначальних голосів джазу. Майстер не дожив до цієї слави: інструмент, який мав забезпечити йому майбутнє, зробив безсмертним його ім'я, але не врятував від злиднів.