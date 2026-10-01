Гра престолів античності: як полонянка стала найнебезпечнішою жінкою імперії Македонського

Історія людства століттями плекала романтичний міф про великого македонського завойовника та його східну дружину. Проте, якщо відкинути пізніші театральні нашарування та звернутися до суворих античних джерел, життя бактрійської аристократки Роксани постає не як історія з казки, а як жорстока боротьба за виживання у безжальному світі елліністичної політики.

Вона увійшла в історію як військова полонянка, чий шлюб із наймогутнішим правителем античності став інструментом геополітичного компромісу, а завершила свій шлях як ініціаторка безжальних династичних чисток. Це історія про те, якою насправді була ціна влади, легітимності та материнського прагнення захистити спадкоємця в імперії Александра Великого, де слабкість означала негайну смерть, а союзники змінювалися залежно від політичної кон'юнктури. І цю історію для вас розповість 24 Канал.

Танець на руїнах: як варварка підкорила царя

Навесні 327 року до нашої ери македонська військова машина, яка вже знищила імперію Ахеменідів, загрузла у виснажливій партизанській війні на територіях Бактрії та Согдіани (сучасні Афганістан, Таджикистан та Узбекистан). Місцеві племена чинили запеклий опір. Щоб зламати їх, Александр Македонський взяв в облогу Согдійську скелю – природну гірську фортецю, яка вважалася абсолютно неприступною. Місцевий вельможа Оксіарт сховав там свою родину, сподіваючись перечекати кампанію. Проте Александр, використавши тактику нічного альпіністського штурму, змусив гарнізон капітулювати. Серед сотень знатних бранців опинилася донька Оксіарта – юна Роксана (її ім'я, ймовірно, походить від давньоіранського Roshanak, що означає "Сяйна").

Античний історик Флавій Арріан у своєму фундаментальному творі "Анабасис Александра" залишив ключове свідчення про подальші події. На бенкеті Роксану вивели танцювати перед македонським царем. Західні історики, зокрема А. Б. Босворт, зазначають, що до цього моменту Александр виявляв значну стриманість щодо жінок, розглядаючи їх переважно через призму династичної користі (хоча він мав стосунки з Барсіною, вдовою Мемнона). Його найближчою довіреною особою залишався полководець Гефестіон. Проте Арріан стверджує, що цар миттєво захопився Роксаною.



Роксана стала дружиною Александра Македонського / Фото Wikimedia

Згідно з правом завойовника, Александр міг зробити дівчину наложницею. Натомість він приймає безпрецедентне рішення: Роксана стане його законною дружиною. Сучасна західна історіографія розглядає цей крок не лише як прояв раптової пристрасті, але й як блискучий політичний маневр. Шлюб із донькою впливового бактрійського лідера Оксіарта дозволив Александру перетворити вчорашніх ворогів на союзників, покласти край виснажливому повстанню в регіоні та забезпечити тили перед запланованим походом до Індії. Роксана з військового трофею миттєво перетворилася на ключову фігуру в процесі злиття македонської та східної еліт.

Весілля, що розлютило армію

Якщо для Александра цей шлюб вирішував стратегічні завдання, то для македонської військової еліти він став причиною глибокої політичної кризи. Македонські генерали, ветерани Філіппа II, сприйняли цей союз із відвертим обуренням. У традиціях македонської монархії царі практикували полігамію, але головна дружина, яка мала народити спадкоємця, традиційно обиралася з македонської або епірської аристократії. Те, що цар бере за дружину представницю підкореного народу, яку греки вважали "варваркою", сприймалося як загроза чистоті династії Аргеадів.

Римський історик Квінт Курцій Руф докладно описує цей союз, підкреслюючи деталь, яка шокувала македонців. Александр не просто взяв її за дружину, а застосував до неї священний македонський звичай. Кульмінацією церемонії став момент, коли цар власноруч розрізав мечем хліб і розділив його з Роксаною.



Александр Македонський і Роксана / Фото Wikimedia

Генерали сприйняли це як ляпас: найсвятіший королівський обряд македонців було застосовано до представниці підкореного народу, фактично прирівнявши бактрійку до македонської аристократії. Це розцінили як черговий, найбільш радикальний крок Александра до "орієнталізації" – політики перейняття перських звичаїв, носіння східного одягу та запровадження проскінезису (земного поклону). Роксана опинилася у вкрай ворожому середовищі. Вона не мала підтримки серед македонської знаті, не була інтегрована в їхню культуру, і її безпека трималася виключно на авторитеті та фізичній присутності самого Александра.

Смерть царя і вакуум влади

Катастрофа настала в червні 323 року до н.е. у Вавилоні. Александр раптово помер від лихоманки (сучасні західні дослідники найчастіше вказують на малярію, черевний тиф або ускладнення від численних поранень). Імперія, що простягалася від Балкан до Інду, миттєво опинилася у стані політичного колапсу. Цар не залишив прямого спадкоємця і не призначив чіткого наступника, передавши перстень регенту Пердікці.

Для Роксани смерть чоловіка означала втрату єдиного гаранта її безпеки. Проте вона мала один вагомий аргумент: вона була на останньому місяці вагітності. У македонському таборі спалахнула криза. Піхота проголосила царем недоумкуватого зведеного брата Александра – Філіппа Аррідея. Кавалерія та вищі офіцери на чолі з Пердіккою наполягали на тому, щоб дочекатися пологів Роксани. Зрештою було досягнуто крихкого компромісу: якщо народиться хлопчик, він стане співправителем.

Але ситуація для Роксани ускладнювалася наявністю серйозної суперниці. У 324 році до н.е. під час масового весілля в Сузах Александр взяв собі ще одну дружину – перську принцесу Статіру, доньку вбитого царя Дарія III. Статіра мала беззаперечну королівську кров Ахеменідів і колосальну підтримку перської аристократії. Ба більше, існувала ймовірність, що вона також могла бути вагітною від Александра. Якби Статіра народила сина, він мав би значно більше легітимності в очах персів, ніж дитина бактрійки. Розуміючи, що в умовах вакууму влади виживає лише той, хто діє на випередження, Роксана приймає прагматичне і безжальне рішення.

Холоднокровна розправа: тіла у криниці

Події, що розгорнулися далі, є класичним прикладом династичної чистки епохи еллінізму. Згідно з античними свідченнями, Роксана надіслала Статірі підробленого листа, написаного нібито від імені Александра (ймовірно, приховуючи факт його смерті на перших етапах або маніпулюючи його останньою волею). У листі вона викликала перську принцесу до Вавилона. Нічого не підозрюючи, жінка прибула до столиці, де потрапила у смертельну пастку.

Роксана не мала власної військової сили, тому для здійснення плану їй потрібен був могутній союзник. Ним став Пердікка – хіліарх (командир кінноти) і фактичний регент імперії. Інтереси Пердікки та Роксани повністю збіглися: регенту потрібен був лише один спадкоємець, від імені якого він міг би правити. Поява другого потенційного спадкоємця від Статіри неминуче призвела б до розколу імперії та громадянської війни.

Історичне уточнення щодо жертв: головне джерело цієї інформації, Плутарх, стверджує, що разом зі Статірою була вбита її сестра Дріпетіда (вдова Гефестіона). Проте сучасні історики античності (зокрема Елізабет Карні) підозрюють, що античний біограф припустився помилки. Дріпетіда не несла жодної політичної загрози Роксані. Найімовірніше, другою жертвою стала Парісатіда – ще одна законна дружина Александра (донька царя Артаксеркса III), яка також могла претендувати на народження спадкоємця.

Коли жінки прибули, їх було таємно вбито. Щоб приховати сліди злочину і не спровокувати повстання серед персів, Роксана та Пердікка наказали кинути тіла вбитих у глибоку криницю, яку одразу ж засипали землею. Цей акт damnatio memoriae (прокляття пам'яті) та фізичного знищення гарантував, що єдиним законним спадкоємцем трону залишиться син Роксани, який невдовзі народився і був проголошений царем Александром IV.



Роксана з Александром IV Егом, сином Александра Македонського / Фото Wikimedia

Кінець династії Аргеадів

Проте жорстокий прагматизм не врятував Роксану. У великій політиці античності легітимність нічого не варта без лояльної армії. Після вбивства Пердікки у 321 році до н.е. імперія остаточно занурилася у Війни діадохів – кривавий поділ спадщини Александра між його полководцями (Птолемеєм, Селевком, Антігоном, Кассандром та іншими).

Роксана та малолітній Александр IV перетворилися на політичних пішаків. Вони шукали захисту в Македонії, уклавши союз із матір'ю Александра Великого – владною Олімпіадою. Проте у 316 році до н.е. Олімпіада зазнала поразки і була страчена. Роксана та її син опинилися в руках Кассандра – правителя Македонії, який прагнув узурпувати трон і не мав наміру ділитися владою із законним спадкоємцем.

Кассандр ув'язнив їх у фортеці Амфіполіс під наглядом офіцера Главкія. Згідно з Діодором Сицилійським, близько 310 року до н.е., коли Александру IV виповнилося 13 – 14 років і серед македонців почали лунати заклики передати юнакові реальну владу, Кассандр прийняв радикальне рішення. Він віддав таємний наказ Главкію вбити бранців. Роксану та її сина було отруєно (або задушено), а їхні тіла таємно поховано, щоб уникнути суспільного резонансу.

Так само непомітно, як колись зникла Статіра, зникли і Роксана з останнім прямим законним нащадком Александра. А після того, як роком пізніше, близько 309 року до н.е., вбили і позашлюбного сина Александра – юного Геракла, славетна династія Аргеадів, яка правила Македонією століттями, назавжди припинила своє існування.