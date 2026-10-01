Она вошла в историю как военнопленная, чей брак с самым могущественным правителем античности стал инструментом геополитического компромисса, а завершила свой путь как инициаторка безжалостных династических чисток. Это история о том, какой на самом деле была цена власти, легитимности и материнского стремления защитить наследника в империи Александра Великого, где слабость означала немедленную смерть, а союзники менялись в зависимости от политической конъюнктуры. И эту историю для вас расскажет 24 Канал.

Танец на руинах: как варварка покорила царя

Весной 327 года до нашей эры македонская военная машина, уже уничтожившая империю Ахеменидов, увязла в изнурительной партизанской войне на территориях Бактрии и Согдианы (современные Афганистан, Таджикистан и Узбекистан). Местные племена оказывали ожесточенное сопротивление. Чтобы сломить их, Александр Македонский осадил Согдийскую скалу – природную горную крепость, которая считалась абсолютно неприступной. Местный вельможа Оксиарт укрыл там свою семью, надеясь переждать поход. Однако Александр, применив тактику ночного альпинистского штурма, заставил гарнизон сдаться. Среди сотен знатных пленников оказалась дочь Оксиарта – юная Роксана (ее имя, вероятно, происходит от древнеиранского Roshanak, что означает "Сияющая").

Античный историк Флавий Арриан в своем фундаментальном труде "Анабасис Александра" оставил ключевое свидетельство о дальнейших событиях. На пиру Роксану вывели танцевать перед македонским царем. Западные историки, в частности А. Б. Босворт, отмечают, что до этого момента Александр проявлял значительную сдержанность в отношении женщин, рассматривая их преимущественно через призму династической выгоды (хотя у него были отношения с Барсиной, вдовой Мемнона). Его ближайшим доверенным лицом оставался полководец Гефестион. Однако Арриан утверждает, что царь мгновенно увлекся Роксаной.



Роксана стала женой Александра Македонского / Фото Wikimedia

Согласно праву завоевателя, Александр мог взять девушку в наложницы. Вместо этого он принимает беспрецедентное решение: Роксана станет его законной женой. Современная западная историография рассматривает этот шаг не только как проявление внезапной страсти, но и как блестящий политический маневр. Брак с дочерью влиятельного бактрийского лидера Оксиарта позволил Александру превратить вчерашних врагов в союзников, положить конец изнурительному восстанию в регионе и обеспечить тылы перед запланированным походом в Индию. Роксана из военного трофея мгновенно превратилась в ключевую фигуру в процессе слияния македонской и восточной элит.

Свадьба, что разгневала армию

Если для Александра этот брак решал стратегические задачи, то для македонской военной элиты он стал причиной глубокого политического кризиса. Македонские генералы, ветераны Филиппа II, восприняли этот союз с откровенным возмущением. По традициям македонской монархии цари практиковали полигамию, но главная жена, которая должна была родить наследника, традиционно выбиралась из македонской или эпирской аристократии. То, что царь берет в жены представительницу покоренного народа, которую греки считали "варваркой", воспринималось как угроза чистоте династии Аргеадов.

Римский историк Квинт Курций Руф подробно описывает этот союз, подчеркивая деталь, которая шокировала македонцев. Александр не просто взял ее в жены, но и применил к ней священный македонский обычай. Кульминацией церемонии стал момент, когда царь собственноручно разрезал мечом хлеб и разделил его с Роксаной.



Александр Македонский и Роксана / Фото Wikimedia

Генералы восприняли это как оскорбление: самый священный королевский обряд македонян был применен к представительнице покоренного народа, фактически приравняв бактрийку к македонской аристократии. Это расценили как очередной, самый радикальный шаг Александра в направлении "ориентализации" – политики перенятия персидских обычаев, ношения восточной одежды и введения проскинезиса (земного поклона). Роксана оказалась в крайне враждебной среде. У нее не было поддержки среди македонской знати, она не была интегрирована в их культуру, и ее безопасность держалась исключительно на авторитете и физическом присутствии самого Александра.

Смерть царя и вакуум власти

Катастрофа произошла в июне 323 года до н. э. в Вавилоне. Александр внезапно скончался от лихорадки (современные западные исследователи чаще всего указывают на малярию, брюшной тиф или осложнения от многочисленных ранений). Империя, простиравшаяся от Балкан до Инда, мгновенно оказалась в состоянии политического коллапса. Царь не оставил прямого наследника и не назначил явного преемника, передав перстень регенту Пердицце.

Для Роксаны смерть мужа означала потерю единственного гаранта ее безопасности. Однако у нее был один весомый аргумент: она находилась на последнем месяце беременности. В македонском лагере разразился кризис. Пехота провозгласила царем слабоумного сводного брата Александра – Филиппа Арридея. Кавалерия и высшие офицеры во главе с Пердиккой настаивали на том, чтобы дождаться родов Роксаны. В конце концов был достигнут хрупкий компромисс: если родится мальчик, он станет соправителем.

Но ситуация для Роксаны осложнялась наличием серьезной соперницы. В 324 году до н. э. во время массовой свадьбы в Сузах Александр взял себе еще одну жену – персидскую принцессу Статиру, дочь убитого царя Дария III. Статира имела бесспорную королевскую кровь Ахеменидов и колоссальную поддержку персидской аристократии. Более того, существовала вероятность, что она также могла быть беременна от Александра. Если бы Статира родила сына, он обладал бы гораздо большей легитимностью в глазах персов, чем ребенок бактрианки. Понимая, что в условиях вакуума власти выживает только тот, кто действует на опережение, Роксана принимает прагматичное и безжалостное решение.

Хладнокровная расправа: тела в колодце

События, развернувшиеся дальше, являются классическим примером династической чистки эпохи эллинизма. Согласно античным свидетельствам, Роксана прислала Статире поддельное письмо, написанное якобы от имени Александра (вероятно, скрывая факт его смерти на первых этапах или манипулируя его последней волей). В письме она пригласила персидскую принцессу в Вавилон. Ничего не подозревая, женщина прибыла в столицу, где попала в смертельную ловушку.

Роксана не располагала собственными вооруженными силами, поэтому для осуществления плана ей нужен был могущественный союзник. Им стал Пердикка – хилиарх (командир кавалерии) и фактический регент империи. Интересы Пердикки и Роксаны полностью совпали: регенту нужен был только один наследник, от имени которого он мог бы править. Появление второго потенциального наследника от Статиры неизбежно привело бы к расколу империи и гражданской войне.

Историческое уточнение относительно жертв: главный источник этой информации, Плутарх, утверждает, что вместе со Статирой была убита ее сестра Дрипетида (вдова Гефестиона). Однако современные историки античности (в частности, Элизабет Карни) подозревают, что античный биограф допустил ошибку. Дрипетида не представляла никакой политической угрозы для Роксаны. Скорее всего, второй жертвой стала Парисатида – еще одна законная жена Александра (дочь царя Артаксеркса III), которая также могла претендовать на рождение наследника.

Когда женщины прибыли, их тайно убили. Чтобы скрыть следы преступления и не спровоцировать восстание среди персов, Роксана и Пердикка приказали бросить тела убитых в глубокий колодец, который сразу же засыпали землей. Этот акт damnatio memoriae (проклятие памяти) и физическое уничтожение гарантировали, что единственным законным наследником престола останется сын Роксаны, который вскоре родился и был провозглашен царем Александром IV.



Роксана с Александром IV Эгом, сыном Александра Македонского / Фото Wikimedia

Конец династии Аргеадов

Однако жестокий прагматизм не спас Роксану. В большой политике античности легитимность ничего не стоит без лояльной армии. После убийства Пердикки в 321 году до н. э. империя окончательно погрузилась в Войны диадохов – кровавое деление наследия Александра между его полководцами (Птолемеем, Селевком, Антигоном, Кассандром и другими).

Роксана и малолетний Александр IV превратились в политических пешек. Они искали защиты в Македонии, заключив союз с матерью Александра Великого – властной Олимпиадой. Однако в 316 году до н. э. Олимпиада потерпела поражение и была казнена. Роксана и ее сын оказались в руках Кассандра – правителя Македонии, который стремился узурпировать трон и не намеревался делиться властью с законным наследником.

Кассандр заключил их в крепости Амфиполис под надзором офицера Главкия. Согласно Диодору Сицилийскому, около 310 года до н. э., когда Александру IV исполнилось 13 – 14 лет и среди македонцев начали раздаваться призывы передать юноше реальную власть, Кассандр принял радикальное решение. Он отдал тайный приказ Главкию убить пленников. Роксана и ее сын были отравлены (или задушены), а их тела тайно похоронены, чтобы избежать общественного резонанса.

Так же незаметно, как когда-то исчезла Статира, исчезли и Роксана с последним прямым законным потомком Александра. А после того, как годом позже, около 309 года до н. э., убили и внебрачного сына Александра – юного Геракла, славная династия Аргеадов, правившая Македонией веками, навсегда прекратила свое существование.