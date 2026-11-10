Найбільший блеф у світовому ІТ: як Білл Гейтс продав Windows, якого ще не існувало

Білл Гейтс пообіцяв світові комп'ютерну революцію, хоча його головний продукт ще не був готовий. 10 листопада 1983 року 28-річний засновник Microsoft влаштував гучну презентацію Windows 1.0 у Нью-Йорку та заявив, що незабаром його система працюватиме на більшості персональних комп'ютерів. Але замість кількох місяців покупцям довелося чекати понад два роки.

Як амбітна обіцянка перетворилася на один із найвідоміших випадків vaporware в історії технологій – розкаже 24 Канал.

Чому Білл Гейтс анонсував Windows так рано?

На початку 1980-х Microsoft опинилася перед серйозним викликом. Комп'ютерна індустрія стрімко змінювалася: замість складних текстових команд користувачам почали пропонувати графічні інтерфейси з вікнами та керуванням мишею. Білл Гейтс розумів: якщо Microsoft запізниться, конкуренти можуть захопити перспективний ринок, адже:

компанія VisiCorp розробила систему Visi On,

Apple вже представила комп'ютер Lisa,

а Стів Джобс готував до виходу Macintosh.

Тому Гейтс вирішив діяти на випередження. 10 листопада 1983 року Microsoft представила Windows 1.0, хоча розробка ще тривала. Під час презентації Гейтс навіть прогнозував, що до кінця 1984 року Windows працюватиме на 90% IBM-сумісних комп'ютерів.



Білл Гейтс прагнув випередити конкурентів / Фото Forbes

Як обіцянка Microsoft перетворилася на найбільший блеф?

Спочатку компанія планувала випустити Windows у квітні 1984 року. Однак дедлайни почали зриватися один за одним. Інженерам доводилося:

вирішувати складні технічні проблеми,

забезпечувати сумісність із різним обладнанням,

створювати графічне середовище для комп'ютерів з обмеженою пам'яттю.

Тим часом обіцяного продукту все не було. Саме через такі затримки Windows почали називати vaporware – програмним забезпеченням, яке активно рекламують задовго до його фактичного виходу. Ранній анонс дозволив Microsoft привернути увагу до майбутньої системи ще до завершення розробки.

Чим закінчилася ризикована гра Білла Гейтса?

Лише 20 листопада 1985 року, через два роки після гучної презентації, Windows 1.0 нарешті надійшла у продаж. Система дозволяла керувати програмами за допомогою миші, відкривати вікна та користуватися такими застосунками, як:

Paint,

Notepad,

Calculator.

Але тріумфу не сталося. Першу Windows критикували за повільну роботу, високі вимоги до комп'ютерів і недостатню кількість сумісних програм. Справжній прорив Microsoft відбувся лише у 1990 році з виходом Windows 3.0, яка допомогла зробити графічний інтерфейс масовим стандартом для персональних комп'ютерів.

Як Windows змінила історію технологічного бізнесу?

Історія Windows 1.0 стала одним із найвідоміших прикладів того, як гучний анонс може випередити реальні можливості компанії. Гейтс не зміг виконати своїх початкових обіцянок, а перша версія системи не стала миттєвим хітом.

Проте Microsoft продовжила розвивати продукт і зрештою перетворила Windows на одну з найвпливовіших програмних платформ у світі. Парадокс у тому, що система, яка починалася з дворічного запізнення та розчарування покупців, згодом стала основою комп'ютерної імперії Білла Гейтса.