Не Джобс і не Кук: історія успіху Джона Тернуса і чому він – майбутнє Apple

У 2026 році Кремнієва долина стала свідком тектонічного зсуву, який, втім, відбувся без зайвого галасу, зазвичай властивого технологічній індустрії. Тім Кук, людина, яка за п'ятнадцять років перетворила Apple з інноваційної лабораторії Стіва Джобса на глобального фінансового левіафана з капіталізацією у трильйони доларів, передав посаду CEO своєму наступнику.

Новим генеральним директором (CEO) Apple став Джон Тернус, котрий 9 вересня проведе свою першу презентацію продуктів Apple. Для широкого загалу це ім'я могло здатися не таким медійним, як імена Крейга Федерігі чи Філа Шиллера, проте для інсайдерів індустрії, аналітиків Волл-стріт та самих працівників Apple цей вибір був не просто логічним – він був єдино правильним. Історія успіху Джона Тернуса – це аж ніяк не класична голлівудська казка про бунтаря-візіонера, який бере і кидає виклик системі. Це глибока, методична і захоплива хроніка того, як бездоганна інженерна компетенція, помножена на емоційний інтелект та стратегічне бачення, здатна привести людину на вершину світового бізнесу.

Від законів термодинаміки до філософії дизайну

Щоб зрозуміти, як мислить новий керівник Apple, варто поглянути на його академічне коріння. У 1997 році Джон Тернус закінчив Пенсільванський університет (University of Pennsylvania), здобувши ступінь бакалавра з машинобудування (Mechanical Engineering). У світі, де більшість технологічних лідерів є вихідцями з програмування (Computer Science) або бізнес-адміністрування (MBA), бекграунд Тернуса є надзвичайно показовим. Машинобудування – це наука про сувору фізичну реальність. Це розуміння того, як матеріали реагують на стрес, як розсіюється тепло у замкненому просторі, як мікроскопічні компоненти взаємодіють у тривимірному середовищі. Саме це глибоке розуміння фізичних обмежень та можливостей згодом стане його головним козирем у компанії, яка створює найбажанішу споживчу електроніку у світі.

Тернус приєднався до Apple у 2001 році – у знаменний рік, коли світ побачив перший iPod. Це був час, коли компанія тільки починала свій стрімкий шлях до статусу глобального культурного феномену. У ті роки відділ апаратного забезпечення працював у густій тіні генія промислового дизайну Джоні Айва. Культура Apple початку 2000-х диктувала жорстке, майже догматичне правило: дизайн є первинним, інженерія – вторинною. Інженери мали знаходити спосіб втиснути компоненти у витончені форми, які малював Айв, часто жертвуючи ефективністю охолодження, ремонтопридатністю чи навіть базовим здоровим глуздом. Тернус, починаючи з позиції рядового інженера в команді розробки зовнішніх дисплеїв, швидко зрозумів правила цієї складної гри. Він не вступав у відкриті конфлікти з дизайнерами, а шукав елегантні технічні компроміси, які б дозволяли втілювати їхні візії без критичної втрати функціональності.



Тернус долучився до Apple тоді, коли інженерам довелось залишатись в тіні дизайнера Джоні Айва / Фото EPA

Випробування кризою: уроки Mac Pro та еволюція лідера

Справжнє сходження Тернуса кар'єрними сходами почалося у 2013 році, коли він обійняв посаду віцепрезидента з апаратного забезпечення (Vice President of Hardware Engineering). Саме на цей період припадає один із найскладніших і найповчальніших епізодів в історії сучасного Mac – випуск Mac Pro 2013 року, відомого в народі як "сміттєвий бак" (trashcan) через його циліндричну форму. Цей комп'ютер був абсолютним тріумфом мінімалістичного дизайну, але водночас – катастрофою з точки зору термодинаміки та можливості подальшої модернізації. Компанія загнала себе в "тепловий кут", зробивши ставку на архітектуру з двома графічними процесорами, тоді як уся індустрія стрімко пішла шляхом одного потужного GPU. Формфактор не дозволяв розсіювати тепло від нових, гарячіших відеокарт.

Коли у 2017 році керівництво Apple зробило безпрецедентний для своєї закритої культури крок, запросивши групу технологічних журналістів, щоб публічно визнати помилку з Mac Pro, Тернус був ключовою фігурою, якій доручили виправити цю ситуацію. Він очолив розробку абсолютно нового Mac Pro (випущеного у 2019 році), який повернувся до класичної модульної архітектури, забезпечивши бездоганне охолодження та безмежні можливості для професіоналів Голлівуду та звукозаписних студій. Цей епізод став визначальним для репутації Тернуса всередині компанії. Він довів, що здатен відкинути корпоративне его, визнавати помилки, уважно слухати найвимогливіших користувачів і керувати складними багаторічними проєктами, повертаючи довіру аудиторії.

Архітектор революції: епоха Apple Silicon та синергія компонентів

Проте справжнім магнум опусом Джона Тернуса, який остаточно закріпив за ним статус майбутнього CEO, став історичний перехід комп'ютерів Mac на власні процесори – Apple Silicon. Цей процес, офіційно анонсований у 2020 році, став найважливішою технологічною трансформацією компанії з моменту переходу на процесори Intel у 2006 році. Відмова від чипів стороннього виробника вимагала колосальної, майже ювелірної координації між командами розробників мікропроцесорів (якими керував Джоні Сроуджі), розробниками операційної системи macOS та інженерами апаратного забезпечення, яких очолював Тернус.

У 2021 році Тернус офіційно став старшим віцепрезидентом з апаратного забезпечення (Senior Vice President of Hardware Engineering), увійшовши до вузького кола топменеджерів (Executive Team), які звітують безпосередньо Тіму Куку. Під його керівництвом світ побачив пристрої на базі чипів серії M. Тернус змінив саму філософію створення комп'ютерів Mac. Замість того, щоб підлаштовувати дизайн під гарячі та енергозатратні процесори, його команда тепер створювала пристрої в абсолютній синергії з кремнієм. Результатом стали MacBook Air без жодного вентилятора, неймовірно потужні MacBook Pro з рекордною автономністю, яка знищила конкурентів на базі Windows, та абсолютно новий клас настільних комп'ютерів – Mac Studio.



Перехід Apple на власні процесори став історичним для компанії / Фото Apple

Під час традиційних презентацій Apple Тернус завжди виділявся на тлі інших спікерів. У ньому ніколи не було театрального пафосу, завченої штучності чи надмірної гіперболізації, якою часто грішать маркетологи. Його стиль – це спокійна, аргументована, майже академічна впевненість людини, яка досконало знає кожен міліметр, кожен гвинтик пристрою, про який говорить. Ця автентичність викликала глибоку довіру як у споживачів, так і у прагматичних інвесторів з Волл-стріт.

Просторова ера, екологія та виклики 2026 року

Окрім лінійки Mac, Тернус курував розробку апаратного забезпечення для iPad, iPhone та надзвичайно прибуткової категорії гаджетів – AirPods та Apple Watch. Але найскладнішим інженерним викликом його кар'єри стала гарнітура змішаної реальності Apple Vision Pro. Створення пристрою, який вимагав розміщення обчислювальної потужності рівня настільного комп'ютера, двох дисплеїв з надвисокою роздільною здатністю, десятків камер та сенсорів у компактному корпусі на обличчі людини, стало апогеєм його інженерного досвіду. Розв'язання проблем з вагою, розподілом тепла та ергономікою лягло саме на плечі команди Тернуса. І хоча перше покоління Vision Pro, випущене у 2024 році, було радше дорогим "комп'ютером для розробників та ентузіастів", саме Тернус заклав міцний апаратний фундамент для масових ітерацій просторових комп'ютерів, які почали завойовувати ринок ближче до 2026 року.

Коли у 2026 році рада директорів Apple затвердила Джона Тернуса на посаді генерального директора, це було рішення, продиктоване суворими вимогами нового часу. Тім Кук був неперевершеним генієм операційної діяльності та логістики. Він провів компанію через турбулентність торгових війн між США та Китаєм, глобальну пандемію та дефіцит напівпровідників. Проте у 2026 році перед компанією постали принципово нові виклики. Епоха експоненційного зростання ринку смартфонів остаточно завершилася – iPhone став зрілим продуктом. Натомість штучний інтелект – Apple Intelligence – вимагав глибокої інтеграції на рівні "залізо-софт" для локальної обробки даних без шкоди для приватності, а просторові обчислення потребували подальшої радикальної мініатюризації.

Чому саме Тернус став CEO Apple?

Аналізуючи цей історичний вибір, міжнародні експерти з менеджменту та аналітики Bloomberg відзначають кілька ключових факторів, які зробили Тернуса безальтернативним кандидатом.

По-перше, вік. У 2026 році Тернусу трохи за п'ятдесят. Це дає йому змогу керувати компанією щонайменше наступне десятиліття, забезпечуючи ту саму стабільність і передбачуваність, яку так цінують інституційні інвестори.

По-друге, його універсальність та повага всередині колективу. На відміну від Джеффа Вільямса (головного операційного директора), який був надто схожим на Кука за профілем і віком, або Крейга Федерігі, який був зосереджений виключно на програмному забезпеченні, Тернус уособлює саму суть Apple – створення досконалих фізичних продуктів.



Джон Тернус – новий CEO Apple / Фото AP

Інсайдери компанії описують Тернуса як керівника, який вміє будувати консенсус. Він не має репутації жорсткого диктатора, якою славився Стів Джобс, але водночас він не допускає компромісів у якості. Його підхід до управління – це делегування повноважень експертам та створення умов, за яких інженери можуть працювати на межі законів фізики.

Тернус прийняв компанію в момент її найвищої могутності, але й найбільшої відповідальності. Його завдання на посаді CEO у 2026 році – це не просто підтримка фінансового статус-кво. Це завершення масштабної диверсифікації ланцюжків постачання (перенесення значної частини виробництва iPhone та iPad з Китаю до Індії та В'єтнаму – процес, який він активно курував ще на посаді SVP). Це впровадження нових екологічних стандартів для досягнення амбітної мети "Apple 2030" (повної вуглецевої нейтральності всього ланцюжка постачання та життєвого циклу продуктів). І, найголовніше, це виведення на ринок нових формфакторів пристроїв, які визначать наступні двадцять років розвитку споживчих технологій.

Джон Тернус проведе презентацію Apple 9 вересня о 20:00 за київським часом: дивіться відео

Історія Джона Тернуса – це переконливий тріумф компетентності над швидкоплинним хайпом. Це доказ того, що в епоху гучних стартапів, віртуальних метавсесвітів та ексцентричних мільярдерів, найуспішнішою компанією світу може керувати людина, яка просто краще за всіх знає, як правильно спроєктувати і зібрати надзвичайно складний механізм. Він не намагається копіювати харизму Стіва Джобса чи операційну холодність Тіма Кука. Він залишається Джоном Тернусом – блискучим інженером-машинобудівником, який колись прийшов у Купертіно створювати монітори, а тепер конструює майбутнє всього технологічного світу.